فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف سکه‌های تاریخی و سنگ‌های کهن در بازرسی از یک خانهٔ روستایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: براساس اطلاعات رسیده مبنی بر اینکه فردی در منزلی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان اقدام به نگهداری اموال باستانی می‌کند، بلافاصله ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: در جریان این عملیات ماموران موفق شدند در بازرسی از آن منزل ۲ قطعه سنگ قدیمی و ۲۱ عدد سکه تاریخی مسی و اسلامی فلوس که دارای ارزش از نظر تاریخی و فرهنگی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه متهم در زمان انجام عملیات و بازرسی در منزل حضور نداشت و تلاش در جهت دستگیری او در دستور کار است، تصریح کرد: اموال و اشیاء کشف شده جهت بررسی‌های تخصصی و حفظ اصالت، به اداره میراث فرهنگی تحویل شد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: سکه های تاریخی ، آثار باستانی ، تاریخی و فرهنگی ، خانه روستایی
خبرهای مرتبط
کشف سکه‌های تاریخی در فسا
کشف بیش از ۷۰۰ سکه تاریخی در لامرد
شیراز؛
درگیری، از راز سکه های تاریخی پرده برداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف کیسه‌های سیاه حشیش از یک خانه؛ بساط مرگ جمع شد
از خودزنیِ دروغین تا برادرکشیِ حقیقی؛ قتلی خانوادگی در فیروزآباد
مجروح شدن یک شهروند؛ یاغیِ کلاش‌به‌دست شکار شد
اجتماع بزرگ دانشگاهیان و طلاب فارس در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران + تصاویر
کشف سکه‌های تاریخی و سنگ‌های کهن در یک خانه روستایی
بیش از ۶ هزار نفر در فارس برای اربعین حسینی ثبت‌نام کردند + فیلم
آخرین اخبار
مجروح شدن یک شهروند؛ یاغیِ کلاش‌به‌دست شکار شد
بیش از ۶ هزار نفر در فارس برای اربعین حسینی ثبت‌نام کردند + فیلم
کشف سکه‌های تاریخی و سنگ‌های کهن در یک خانه روستایی
از خودزنیِ دروغین تا برادرکشیِ حقیقی؛ قتلی خانوادگی در فیروزآباد
اجتماع بزرگ دانشگاهیان و طلاب فارس در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران + تصاویر
کشف کیسه‌های سیاه حشیش از یک خانه؛ بساط مرگ جمع شد
برق گرفتگی در ارتفاع؛ نجات کارگر روی داربست