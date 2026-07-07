باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: براساس اطلاعات رسیده مبنی بر اینکه فردی در منزلی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان اقدام به نگهداری اموال باستانی می‌کند، بلافاصله ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: در جریان این عملیات ماموران موفق شدند در بازرسی از آن منزل ۲ قطعه سنگ قدیمی و ۲۱ عدد سکه تاریخی مسی و اسلامی فلوس که دارای ارزش از نظر تاریخی و فرهنگی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه متهم در زمان انجام عملیات و بازرسی در منزل حضور نداشت و تلاش در جهت دستگیری او در دستور کار است، تصریح کرد: اموال و اشیاء کشف شده جهت بررسی‌های تخصصی و حفظ اصالت، به اداره میراث فرهنگی تحویل شد.

منبع: پلیس فارس