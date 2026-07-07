در دو روز گذشته، بیش از ۶ هزار زائر توسط ناوگان حمل‌ونقل مسافری آذربایجان‌غربی از مبدأ شهرهای مختلف استان به تهران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید امت جابه‌جا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: این تعداد از زائران ولایی استان در قالب ۲۵۰ سفر از ارومیه به تهران اعزام شدند.

وی افزود: بیشترین میزان جابه‌جایی مسافر در روز ۱۴ تیرماه ثبت شد بطوریکه در این تاریخ ۲۲۰ دستگاه اتوبوس از شهرهای مختلف استان نسبت به جابه‌جایی گروهی زائران اقدام کردند.

شکری خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای خدمات‌رسانی مطلوب به زائران به‌کار گرفته شد و هماهنگی کامل برای برگشت زائران نیز انجام شده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای تسهیل سفر زائران پیش از برگزاری مراسم وداع میلیونی روز دوشنبه با رهبر شهید در پایتخت اظهار کرد: پیش‌فروش اینترنتی بلیت برای مسافران شخصی در روزهای منتهی به مراسم انجام شده بود و ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری و بین‌المللی نیز در صورت نیاز آماده ارائه خدمات هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین در خصوص زایران خارجی که از طریق پایانه های مرزی استان وارد کشور شدند، گفت: بالغ بر ۵۰۰ زائر از کشور ترکیه از طریق پایانه‌های مرزی بازرگان به‌منظور شرکت در مراسم وارد کشور که بعد از دریافت خدمات از موکب این پایانه مرزی توسط ناوگان آماده باش در بازرگان راهی پایتخت شدند.

برچسب ها: مراسم تشییع ، امام شهید
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