باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- گوگل به‌روزرسانی‌های سیستمی جولای ۲۰۲۶ خود را منتشر کرده است، که شامل مجموعه‌ای از بهبود‌های امنیتی، رفع اشکالات فنی و بهبود‌هایی است که با هدف بهبود تجربه کاربری دستگاه‌های اندروید و سایر دستگاه‌های هوشمند متصل به اکوسیستم آن انجام می‌شود.

بسته «به‌روزرسانی‌های سیستمی گوگل» شامل به‌روزرسانی‌هایی برای سرویس‌های گوگل پلی و اجزای اصلی سیستم و همچنین سایر دستگاه‌ها مانند ساعت‌های هوشمند Wear OS، تلویزیون‌های هوشمند و خودرو‌های هوشمند است.

این به‌روزرسانی‌ها بخشی از سیاست ماهانه گوگل برای توسعه اجزای اصلی سیستم بدون انتظار برای به‌روزرسانی‌های اصلی اندروید است که امکان دسترسی سریع‌تر به تعداد بیشتری از دستگاه‌ها را برای بهبود امنیت و عملکرد فراهم می‌کند.

بهبود‌های امنیتی

به‌روزرسانی‌های جولای با افزایش عملکرد سرویس‌های اصلی گوگل و اجرای اصلاحات فنی طراحی شده برای رفع اشکالات و بهبود قابلیت اطمینان، بر بهبود پایداری و امنیت در اکوسیستم اندروید تمرکز دارند.

این به‌روزرسانی‌ها شامل مؤلفه‌هایی هستند که در پس‌زمینه اجرا می‌شوند و بر عملکرد برنامه، مدیریت حساب و ارتباط بین سرویس‌های مختلف سیستم تأثیر می‌گذارند.

با این به‌روزرسانی، گوگل به توسعه زیرساختی که بسیاری از برنامه‌ها و خدمات به آن متکی هستند، ادامه می‌دهد و تضمین می‌کند که کاربران حتی در دستگاه‌هایی که هنوز نسخه‌های قدیمی‌تر اندروید را اجرا می‌کنند، بهبود‌های تدریجی را دریافت کنند.

دستگاه‌های اندروید

به‌روزرسانی‌های سیستم گوگل محدود به گوشی‌های هوشمند نیستند؛ بلکه شامل تبلت‌های اندروید، ساعت‌های هوشمند با سیستم‌عامل Wear OS، پلتفرم‌های Google TV و Android TV و سیستم‌های سازگار با اندروید برای خودرو‌ها نیز می‌شوند.

گوگل این رویکرد را برای یکپارچه‌سازی تجربه کاربری در دستگاه‌های مختلف با به‌روزرسانی اجزای کلیدی سیستم مستقل از تولیدکنندگان تلفن اتخاذ می‌کند. این امر به کاهش تأخیر در ارائه برخی پیشرفت‌ها به کاربران کمک می‌کند.

انعطاف‌پذیرتر و سریع‌تر

این به‌روزرسانی جدید، تعهد گوگل را برای انعطاف‌پذیرتر و سریع‌تر کردن به‌روزرسانی‌های سیستم تأیید می‌کند. بسیاری از ویژگی‌ها و پیشرفت‌ها اکنون از طریق سرویس‌های سیستمی و اپ استور ارائه می‌شوند، نه اینکه صرفاً به به‌روزرسانی‌های اصلی اندروید متکی باشند.

انتظار می‌رود به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶ به تدریج در دوره آینده، بسته به نوع دستگاه، منطقه و سازنده، برای کاربران منتشر شود.

به کاربران توصیه می‌شود تنظیمات به‌روزرسانی سیستم و فروشگاه گوگل پلی خود را بررسی کنند تا از آخرین نسخه موجود اطمینان حاصل کنند.

منبع: ارم نیوز