دبیرکل ناتو در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا گفت که بیست عضو ناتو طی پنج سال آینده ۴۰ میلیارد دلار در تولید پهپاد‌ها و سیستم‌های ضدپهپاد سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارک روته، دبیرکل ناتو در مجمع صنایع دفاعی در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا گفت: «بیست عضو ناتو به طرح «لبه پهپاد ناتو» خواهند پیوست و طی پنج سال آینده ۴۰ میلیارد دلار در تولید پهپاد‌ها و سیستم‌های ضد پهپاد سرمایه‌گذاری خواهند کرد.»

وی اظهار داشت: «امروز، ما طرح «لبه پهپاد ناتو» را راه‌اندازی می‌کنیم. از طریق این طرح، متحدان طی پنج سال آینده بیش از ۴۰ میلیارد دلار در زمینه قابلیت‌های ضد پهپاد سرمایه‌گذاری می‌کنند و از آنجا که این قابلیت‌ها مستلزم آن است که افراد مناسبی برای راه‌اندازی آنها داشته باشیم، متحدان همچنین متعهد می‌شوند که تا پایان سال ۲۰۲۷، پنج برابر اپراتور‌های پهپاد را در نیرو‌های مسلح خود آموزش دهند.»

به گفته روته، ۲۰ کشور عضو ناتو در این ابتکار شرکت دارند که تاکنون ۱۶ مرکز آموزش اپراتوری پهپاد ایجاد کرده‌اند و به زودی یک پلتفرم تجاری برای تهیه قابلیت‌های کنترل پهپاد راه‌اندازی خواهند کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: ناتو ، مارک روته
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