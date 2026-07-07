مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌ غربی با اشاره به اتمام عملیات فنی و اجرای طرح هادی در بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ روستای استان، خواستار افزایش اعتبارات عمرانی برای جهش شاخص‌های توسعه روستایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در نشست مشترک با رضا علی‌نژاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان که با هدف بررسی آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان، طرح هادی روستایی با موفقیت در ۶۱ درصد آن‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

وی با تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در حال حاضر عملیات فنی، آسفالت‌ریزی و سنگ‌فرش در یک‌هزار و ۳۲۵ روستا به طور کامل پایان یافته و سیمای این مناطق متحول شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌ غربی با تاکید بر نقش مستقیم اعتبارات عمرانی در بهبود معیشت و زیست روستاییان، خواستار تقویت بودجه این نهاد شد و افزود: در صورت ارتقا و تخصیص به موقع اعتبارات عمرانی در سال جاری، شاهد جهش چشمگیر شاخص‌های توسعه‌ای بنیاد مسکن خواهیم بود که منفعت مستقیم آن به جمعیت بزرگی از روستاییان شریف استان خواهد رسید.

در این نشست، راهکارهای تامین و افزایش منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و توسعه متوازن مناطق محروم استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع؛ بنیاد مسکن

برچسب ها: طرح هادی ، بنیاد مسکن
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