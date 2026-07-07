باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تیمور حسینی، باقدردانی از مدیریت موفق ترافیک و تردد زائران گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های پلیس راهور و فرماندهی انتظامی استان قم، شرایط ترافیکی تا این لحظه به‌خوبی مدیریت شده است و با وجود ورود بی‌سابقه جمعیت از محور‌های تهران، اصفهان و استان مرکزی، تمامی ظرفیت‌های ترافیکی و پارکینگ‌ها به‌کار گرفته شد و اکنون روند بازگشت زائران به استان‌های خود در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس داده‌های سامانه‌های ترددشمار، بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد این مراسم شدند و قطعاً شمار شرکت‌کنندگان با احتساب مسافرانی که از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کردند، بیش از این میزان بوده است.

سردار حسینی ادامه داد: حجم ورود زائران از شب گذشته بسیار سنگین بود، به‌گونه‌ای که حدود ساعت ۲۲ تمامی پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده برای استقرار خودرو‌های زائران تکمیل شد. با این حال، با استفاده از ظرفیت حاشیه معابر و سایر فضا‌های موجود، خدمات‌رسانی و جانمایی خودرو‌ها تا صبح امروز ادامه یافت.

رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه در حال حاضر پارکینگ‌ها تخلیه شده و زائران در مسیر بازگشت به استان‌های خود هستند، گفت: بیشترین حجم ورود به قم از محور‌های تهران، اصفهان و استان مرکزی ثبت شد.

وی با توصیف مراسم قم به‌عنوان رویدادی کم‌سابقه اظهار داشت: استان قم در سال‌های گذشته میزبان مراسم‌های بزرگ متعددی از جمله نیمه شعبان بوده است، اما مراسم دیشب و امروز از نظر حجم حضور مردم در سالیان اخیر بی‌سابقه بود.

سردار حسینی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: اکنون تمرکز پلیس بر تأمین ایمنی تردد زائران در مسیر بازگشت است. هرچند فردا مراسمی در استان‌های مختلف برگزار نخواهد شد، اما از عصر چهارشنبه هدایت بار ترافیکی به سمت محور‌های منتهی به مشهد مقدس آغاز می‌شود و با توجه به برگزاری مراسم گسترده روز پنجشنبه در این شهر، پلیس راهور تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت ترافیک پیش‌بینی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه، هم در تهران و هم در قم، مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی زائران با موفقیت انجام شده است.

منبع:صدا و سیما