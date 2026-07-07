رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که با عملیات نظامی کشورش در ایران، بقیه اعضای ناتو را آزمایش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ادعا کرد که با عملیات نظامی کشورش در ایران، بقیه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را "آزمایش" کرده است.

ترامپ پیش از دیدار با رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود در آنکارا مدعی شد که در جریان درگیری با ایران، هیچ کمکی از سایر کشور‌های ناتو نمی‌خواهد. با این حال، او تأکید کرد که با توجه به سرمایه‌گذاری زیادی که ایالات متحده در این اتحاد انجام داده است، آنها باید تمایل خود را برای کمک نشان می‌دادند.

علاوه بر این، ترامپ خاطرنشان کرد که ترکیه ثابت کرده است که "بسیار وفادارتر" از بسیاری از کشور‌های دیگر از جمله فرانسه و آلمان است.

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از اتحاد ناتو به دلیل آنچه که آن را عدم کمک به کشورش در جنگ علیه ایران می‌داند، انتقاد کرده است.

ترامپ گفت: «به دلیل اینکه در ایران کاری انجام دادیم، با ما خوب رفتار نشد. قبل از اینکه حتی بپرسیم، گفتند که قرار نیست آنجا باشند.»

ترامپ ادامه داد: «چرا صد‌ها میلیارد دلار خرج می‌کنیم در حالی که آنها برای ما نیستند؟ ما همیشه برای آنها بوده‌ایم.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین می‌گوید که او و اردوغان قرار است در مورد مسائل تجاری و نظامی صحبت کنند. ترامپ از همتای ترک خود تمجید کرد و گفت که او رهبری است که «در سراسر جهان مورد احترام است».

وی افزود که ترکیه از نظر نظامی «تحت رهبری رئیس جمهور اردوغان بسیار قوی شده است».

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه می‌گوید این «تصمیمی است که ما خواهیم گرفت».

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره جنگ اوکراین هم ابراز امیدواری کرد که این موضوع «به زودی» حل و فصل شود و گفت که هم کی یف و هم مسکو می‌خواهند به توافق برسند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ناتو
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