یک متخصص تغذیه در خصوص روغن و برنج تراریخته توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سعید هادی متخصص تغذیه گفت: تا کنون هیچ مطالعه علمی در خصوص ایجاد سرطان با مصرف محصولات تراریخته همچون برنج تراریخته وجود ندارد.

وی ادامه داد: توصیه می شود روغن های موجود در بازار که ترا ریخته است به مقدار کمتری استفاده شود و افراد سعی کنند تا بیشتر از مواد غذایی غیر تراریخته مصرف کنند.

هادی تاکید کرد: بهترین روغن برای مصرف خوراکی روغن های زیتون ، کنجد و کرولا که امگا ۳ خوبی دارند.

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برچسب ها: تراریخته ، روغن سالم
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