باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در دوازدهم تیرماه امسال، شخصی به هویت معلوم در حاشیه شهر و در محدوده زمین‌های کشاورزی اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سمت یک شهروند کرده و منجر به مجروحیت او از ناحیه دست شده بود که سریعا بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام تحقیقات جامع و بهره‌گیری از اقدامات فنی، محل تردد متهم مشخص و مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی متهم را هنگام تردد با یک دستگاه موتورسیکلت و در حالی که مسلح به اسلحه کلاش بود، دستگیر کردند.

سرهنگ مزارعی اضافه کرد: در بازرسی از متهم، یک تیغه چاقو، یک قبضه اسلحه کلاش و یک عدد دوربین شکاری کشف شد.

او گفت: متهم ۳۷ ساله که از اراذل و اوباش سطح یکِ شهرستان محسوب می‌شود، دارای سوابق کیفری متعدد از جمله سرقت، آدم‌ربایی، درگیری، ضرب و شتم، و تیراندازی به سمت مأموران و افراد عادی بوده است.

منبع: پلیس فارس