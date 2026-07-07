فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیریِ یاغیِ کلاش‌به‌دستی خبر داد که با تیراندازی به سمت یک شهروند، او را مجروح کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در دوازدهم تیرماه امسال، شخصی به هویت معلوم در حاشیه شهر و در محدوده زمین‌های کشاورزی اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سمت یک شهروند کرده و منجر به مجروحیت او از ناحیه دست شده بود که سریعا بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام تحقیقات جامع و بهره‌گیری از اقدامات فنی، محل تردد متهم مشخص و مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی متهم را هنگام تردد با یک دستگاه موتورسیکلت و در حالی که مسلح به اسلحه کلاش بود، دستگیر کردند.

سرهنگ مزارعی اضافه کرد: در بازرسی از متهم، یک تیغه چاقو، یک قبضه اسلحه کلاش و یک عدد دوربین شکاری کشف شد.

او گفت: متهم ۳۷ ساله که از اراذل و اوباش سطح یکِ شهرستان محسوب می‌شود، دارای سوابق کیفری متعدد از جمله سرقت، آدم‌ربایی، درگیری، ضرب و شتم، و تیراندازی به سمت مأموران و افراد عادی بوده است.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: مجروح شدن ، دستگیری اراذل واوباش ، سلاح کلاشینکف ، تیراندازی
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