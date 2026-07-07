باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید، مزیت دیگری از رژیم غذایی مدیترانه‌ای را آشکار کرده است که پایبندی به آن را با سطوح بالاتر رفاه روانی در افراد بالای ۵۰ سال مرتبط می‌کند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که مزایای این رژیم غذایی مدیترانه‌ای، صرف نظر از خلق و خو یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی، به بهبود کیفیت روانی زندگی نیز گسترش می‌یابد.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه کالج لندن و موسسه سلامت جهانی بارسلونا (ISGlobal) با حمایت بنیاد La Caixa انجام و در مجله BMJ Open منتشر شده است، داده‌های ۳۲۹۶ شرکت‌کننده ۵۰ تا ۹۰ ساله را در مطالعه طولی پیری انگلیس تجزیه و تحلیل کرد. عادات غذایی آنها بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از طریق یک پلتفرم آنلاین ارزیابی شد، جایی که آنها هر چیزی را که در دو روز غیر متوالی مصرف می‌کردند، ثبت می‌کردند. سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه‌هایی که تا سال ۲۰۲۰ توزیع شده بود، اندازه‌گیری شد.

برخلاف مطالعات قبلی که بر نقش رژیم غذایی مدیترانه‌ای در پیشگیری از افسردگی و بیماری‌های جسمی تمرکز داشتند، این مطالعه ابعاد مثبت سلامت روان، مانند حس کنترل بر زندگی، استقلال، لذت، خودشکوفایی، لذت بردن از زندگی، حس هدفمندی، سطح انرژی و چشم‌انداز را بررسی کرد.

نتایج نشان داد که پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای، غنی از میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات، ماهی و روغن زیتون، حتی پس از کنترل عوامل اجتماعی-اقتصادی یا وجود علائم افسردگی، با بهبود قابل توجه در این شاخص‌های روان‌شناختی همراه بود.

داده‌ها همچنین نشان داد که همه‌گیری کووید-۱۹ و اقدامات احتیاطی همراه با آن منجر به کاهش سلامت روان شرکت‌کنندگان شد، اما این کاهش در بین افرادی که رژیم غذایی مدیترانه‌ای را دنبال می‌کردند، کمتر بود که نشان‌دهنده اثر محافظتی در برابر استرس روانی است.

کامیل لاسال، نویسنده اصلی، تأکید کرد که یافته‌ها باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا این مطالعه مشاهده‌ای است و رابطه علی و معلولی را برقرار نمی‌کند. با این حال، او تأکید کرد که پیگیری شرکت‌کنندگان در طول همه‌گیری یک نقطه قوت کلیدی بود. او افزود که شواهد نشان می‌دهد اجزای رژیم غذایی مدیترانه‌ای به تنظیم فرآیند‌های حیاتی مانند پاسخ به استرس، التهاب، سلامت روده و عملکرد مغز کمک می‌کنند.

نویسنده دوم، اندرو استپتو، خواستار ترویج سبک زندگی سالم در میان سالمندان، با تمرکز بر یک رژیم غذایی متعادل غنی از غذا‌های گیاهی و کم گوشت و شیرینی‌های فرآوری شده شد. او خاطرنشان کرد که این حوزه تحقیقاتی نوظهور، شواهد جدیدی را در سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد.

آلانا شاند، نویسنده همکار، در پایان گفت که این مطالعه شواهد بیشتری از ارتباط بین غذا و سلامت روان ارائه می‌دهد، حوزه‌ای که محققان امیدوارند در آینده شاهد پیشرفت چشمگیری در آن باشند.

منبع: مدیکال اکسپرس