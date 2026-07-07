تحقیقات جدید نشان داده است که رژیم غذایی مدیترانه‌ای با سطوح بالاتر رفاه روانی در افراد بالای ۵۰ سال مرتبط می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید، مزیت دیگری از رژیم غذایی مدیترانه‌ای را آشکار کرده است که پایبندی به آن را با سطوح بالاتر رفاه روانی در افراد بالای ۵۰ سال مرتبط می‌کند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که مزایای این رژیم غذایی مدیترانه‌ای، صرف نظر از خلق و خو یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی، به بهبود کیفیت روانی زندگی نیز گسترش می‌یابد.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه کالج لندن و موسسه سلامت جهانی بارسلونا (ISGlobal) با حمایت بنیاد La Caixa انجام و در مجله BMJ Open منتشر شده است، داده‌های ۳۲۹۶ شرکت‌کننده ۵۰ تا ۹۰ ساله را در مطالعه طولی پیری انگلیس تجزیه و تحلیل کرد. عادات غذایی آنها بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از طریق یک پلتفرم آنلاین ارزیابی شد، جایی که آنها هر چیزی را که در دو روز غیر متوالی مصرف می‌کردند، ثبت می‌کردند. سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه‌هایی که تا سال ۲۰۲۰ توزیع شده بود، اندازه‌گیری شد.

برخلاف مطالعات قبلی که بر نقش رژیم غذایی مدیترانه‌ای در پیشگیری از افسردگی و بیماری‌های جسمی تمرکز داشتند، این مطالعه ابعاد مثبت سلامت روان، مانند حس کنترل بر زندگی، استقلال، لذت، خودشکوفایی، لذت بردن از زندگی، حس هدفمندی، سطح انرژی و چشم‌انداز را بررسی کرد.

نتایج نشان داد که پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای، غنی از میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات، ماهی و روغن زیتون، حتی پس از کنترل عوامل اجتماعی-اقتصادی یا وجود علائم افسردگی، با بهبود قابل توجه در این شاخص‌های روان‌شناختی همراه بود.

داده‌ها همچنین نشان داد که همه‌گیری کووید-۱۹ و اقدامات احتیاطی همراه با آن منجر به کاهش سلامت روان شرکت‌کنندگان شد، اما این کاهش در بین افرادی که رژیم غذایی مدیترانه‌ای را دنبال می‌کردند، کمتر بود که نشان‌دهنده اثر محافظتی در برابر استرس روانی است.

کامیل لاسال، نویسنده اصلی، تأکید کرد که یافته‌ها باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا این مطالعه مشاهده‌ای است و رابطه علی و معلولی را برقرار نمی‌کند. با این حال، او تأکید کرد که پیگیری شرکت‌کنندگان در طول همه‌گیری یک نقطه قوت کلیدی بود. او افزود که شواهد نشان می‌دهد اجزای رژیم غذایی مدیترانه‌ای به تنظیم فرآیند‌های حیاتی مانند پاسخ به استرس، التهاب، سلامت روده و عملکرد مغز کمک می‌کنند.

نویسنده دوم، اندرو استپتو، خواستار ترویج سبک زندگی سالم در میان سالمندان، با تمرکز بر یک رژیم غذایی متعادل غنی از غذا‌های گیاهی و کم گوشت و شیرینی‌های فرآوری شده شد. او خاطرنشان کرد که این حوزه تحقیقاتی نوظهور، شواهد جدیدی را در سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد.

آلانا شاند، نویسنده همکار، در پایان گفت که این مطالعه شواهد بیشتری از ارتباط بین غذا و سلامت روان ارائه می‌دهد، حوزه‌ای که محققان امیدوارند در آینده شاهد پیشرفت چشمگیری در آن باشند.

منبع: مدیکال اکسپرس

برچسب ها: رژیم مدیترانه ، رژیم مدیترانه ای ، رژیم غذایی ، سبزیجات ، ماهی ها
خبرهای مرتبط
رژیم غذایی که خطر ابتلا به زوال عقل را در بزرگسالان مسن کاهش می‌دهد
راهکار رژیم مدیترانه‌ای برای تنظیم دستگاه گوارش
نگاهی علمی به سلامت غذایی سبزیجات در ایران
تضمین سلامت روان با ۴ ماده غذایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درج نشان اهدای عضو بر روی گواهینامه و کارت‌ملی فرد متقاضی
دانش‌آموزان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی، حداکثر تا ۲۰ تیر اقدام کنند
مزیت غیرمنتظره یادگیری بیش از یک زبان برای مغز
اولین تصویر کاوشگر چینی از «مینی قمر» مرموز از فاصله ۲۰ کیلومتری
نور روز و ارتباط بالقوه آن با کاهش خطر ابتلا به سرطان پانکراس
ساخت یک موتور جدید برای پشتیبانی از توسعه هواپیما‌ها
به روزرسانی‌های ماه جولای گوگل برای اندروید
معایب خرید لپ‌تاپ دست دوم
ناسا علت انفجار موشک نیو گلن هوی را فاش کرد
آیا روغن تراریخته سرطان زاست؟ + فیلم
آخرین اخبار
رژیم غذایی مدیترانه‌ای محققان را با یک مزیت جدید شگفت‌زده کرد
آیا روغن تراریخته سرطان زاست؟ + فیلم
معایب خرید لپ‌تاپ دست دوم
به روزرسانی‌های ماه جولای گوگل برای اندروید
ناسا علت انفجار موشک نیو گلن هوی را فاش کرد
نور روز و ارتباط بالقوه آن با کاهش خطر ابتلا به سرطان پانکراس
ساخت یک موتور جدید برای پشتیبانی از توسعه هواپیما‌ها
اولین تصویر کاوشگر چینی از «مینی قمر» مرموز از فاصله ۲۰ کیلومتری
مزیت غیرمنتظره یادگیری بیش از یک زبان برای مغز
دانش‌آموزان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی، حداکثر تا ۲۰ تیر اقدام کنند
درج نشان اهدای عضو بر روی گواهینامه و کارت‌ملی فرد متقاضی
ارائه بیش از ۴۸ هزار خدمت درمانی به زائران مراسم وداع با رهبر شهید