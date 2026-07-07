نخست وزیر عراق چهارشنبه را همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران تعطیل رسمی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نخست وزیر عراق، علی فالح الزیدی روز سه‌شنبه دستور داد که ساعات کاری رسمی در روز چهارشنبه همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر فقید ایران تعطیل شود.

دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی که توسط خبرگزاری عراق (INA) دریافت شد، اعلام کرد: "نخست وزیر علی فالح الزیدی دستور داده است که ساعات کاری رسمی در روز چهارشنبه همزمان با مراسم تشییع پیکر مرجع دینی، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، آیت الله العظمی سید علی الحسینی الخامنه‌ای به حالت تعلیق درآید. "

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)