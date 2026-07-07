یک دانشمند روسی رازی را درباره شهاب سنگ‌هایی که به زمین سقوط می‌کنند فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - میخائیل ماسلوف، ستاره‌شناس و متخصص رصدخانه فضایی وگا روسیه، اعلام کرد که شهاب سنگ‌هایی که به زمین سقوط می‌کنند، ترکیب اولیه خود را دقیقاً مانند مراحل اولیه تشکیل منظومه شمسی حفظ می‌کنند.

ماسلوف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی TASS اظهار داشت: «شهاب سنگ‌هایی که به طور دوره‌ای به زمین سقوط می‌کنند، ترکیب اولیه خود را دقیقاً مانند مراحل اولیه تشکیل منظومه شمسی، تقریباً ۴.۶ میلیارد سال پیش، حفظ می‌کنند.»

ماسلوف توضیح داد که مواد این شهاب سنگ‌ها، که قبل از سقوط به زمین، برای مدت طولانی در فضا سفر کرده‌اند، به شکل بکر خود باقی مانده‌اند، تنها با استثنائات نادر. این امر مطالعه آنها را به منبع ارزشمندی از اطلاعات در مورد تکامل اولیه منظومه شمسی تبدیل می‌کند.

ماسلوف در مورد سیارک‌ها خاطرنشان کرد که آنها اجرام آسمانی کوچکی هستند که از فضا سرچشمه می‌گیرند.

او تأکید کرد که محاسبه مسیر سیارک‌های شناخته‌شده و تعیین احتمال برخورد آنها با زمین در درازمدت، چالش مهمی برای متخصصان نیست. او خاطرنشان کرد که کشف مداوم سیارک‌های کوچک‌تر با یک چالش فنی رو‌به‌رو است: توانایی محدود سیستم‌های رصد فعلی برای تشخیص اجرامی که در فضا به وضوح نمی‌درخشند. او افزود که این قابلیت‌ها به تدریج در حال بهبود هستند، اما نه با سرعت لازم.

ماسلو پیش از این اشاره کرده بود که دقت ردیابی حرکت سیارک‌ها و سایر اجرام آسمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، مانند تعداد دفعات مشاهده یک سیارک و ثبت مختصات آسمانی آن و مدت زمانی که این داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند. هرچه مشاهدات در یک دوره طولانی‌تر بیشتر باشد، دقت ردیابی بهتر می‌شود و در نتیجه، مسیر آینده آن را می‌توان دقیق‌تر محاسبه کرد.

منبع: TASS

برچسب ها: شهاب سنگ ، شهاب سنگ ها ، سقوط شهاب سنگ ، زمین
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