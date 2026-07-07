معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان به استثنای دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - افشین کریمی»معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اعلام کرد: با موافقت و دستور احمد کرمی استاندار ایلام، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دفاتر دولتی استان به استثنای دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

کریمی با اشاره به استقبال گسترده مردم و حجم بالای تردد در جاده‌های استان گفت: این تصمیم همزمان با برگزاری آیین بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی و مشهد مقدس اتخاذ شده است.

معاون مدیریت و منابع استانداری ایلام افزود: بانک‌ها موظف هستند شعبه‌کشیک را با تمامی امکانات فعال نگه داشته و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهند.

برچسب ها: تعطیلی ادارات ایلام ، تشییع
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