رئیس جمهور ترکیه می‌گوید انتظار دارد در اجلاس ناتو «تصمیم مساعدی» در مورد جنگنده‌های اف-۳۵ گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت که معتقد است اجلاس ناتو که در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار می‌شود، می‌تواند به «تصمیم مساعدی» در مورد تلاش طولانی مدت ترکیه برای خرید جنگنده‌های اف-۳۵ از ایالات متحده منجر شود.

اردوغان در دیداری با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس گفت که موضوع این جنگنده‌ها «موضوع جدیدی» در روابط دوجانبه نیست و به طور گسترده با واشنگتن مورد بحث قرار گرفته است.

وی گفت: «موضوع اف-۳۵ برای ما موضوع جدیدی نیست. ما قبلاً در مورد آن با ایالات متحده صحبت کرده‌ایم و در مورد این پنج فروند تعهدی دریافت کرده‌ایم.»

او افزود: « من معتقدم که تصمیم مطلوبی در مورد مسئله F-۳۵ از این اجلاس رهبران حاصل خواهد شد.»

اردوغان همچنین ابراز اطمینان کرد که تعهدات قبلی ایالات متحده محترم شمرده خواهد شد و رویکرد ترامپ در مورد این موضوع را ستود.

او گفت: «می‌دانم که ما به طور مثبت تعهدی را که قبلاً از آنها در مورد F-۳۵‌ها برای آینده دریافت کرده‌ایم، آزمایش می‌کنیم. رئیس جمهور ترامپ همیشه به حرف خود پایبند است.»

در سال ۲۰۱۹، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده پس از اعتراض به خرید سیستم دفاع موشکی S-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه، با این ادعا که این سیستم روسی جت‌های جنگنده را به خطر می‌اندازد، ترکیه را از برنامه F-۳۵ به حالت تعلیق درآورد.

ترکیه بار‌ها گفته است که هیچ تضادی بین این دو سیستم وجود ندارد و کمیسیونی را برای بررسی این موضوع پیشنهاد کرده است. آنکارا همچنین می‌گوید که به تعهدات خود در مورد F-۳۵‌ها عمل کرده و تعلیق آن قوانین را نقض می‌کند و معتقد است که این جت‌ها نه تنها ترکیه بلکه ناتو را نیز تقویت می‌کنند.

اردوغان با اشاره به حمایت احتمالی ایالات متحده از برنامه جنگنده بومی KAAN ترکیه، از جمله تأمین احتمالی موتور، گفت که در این اجلاس با ترامپ در مورد این موضوع صحبت خواهد کرد.

اردوغان گفت: "من معتقدم که او خبر‌های خوبی را که قبلاً با ما در میان گذاشته است، در اینجا تکرار خواهد کرد. "

طبق گزارش‌ها، دولت ترامپ اخیراً کنگره را از قصد خود برای پیشبرد فروش پیشنهادی ده‌ها موتور جت به ترکیه در قراردادی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار مطلع کرده است.

هفته گذشته، وقتی از ترامپ در مورد فروش پیشنهادی موتور و مشارکت ترکیه در برنامه F-۳۵ سؤال شد، او گفت: "من احتمالاً کاری خواهم کرد که آنها را بسیار خوشحال کند. "

انتظار می‌رود موتور‌های F۱۱۰، تولید شده توسط جنرال الکتریک، نیروی محرکه جت جنگنده KAAN ساخت داخل ترکیه را تأمین کنند؛ یک برنامه دفاعی شاخص که در سال ۲۰۱۶ برای کاهش وابستگی این کشور به تجهیزات نظامی خارجی آغاز شد.

اردوغان گفت دیدار با ترامپ در آنکارا «به ما قدرت داده است» و افزود: «من به ویژه می‌خواهم بر اهمیت این دیدار تأکید کنم.»

در جریان این دیدار، اردوغان همچنین گفت که در مورد جنگ جاری در اوکراین نیز گفت‌و‌گو خواهند کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، دونالد ترامپ
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