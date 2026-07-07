مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت، جزئیات خدمات حوزه سلامت در پوشش مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت، تیم‌های حوزه سلامت با اجرای برنامه‌های مراقبت، دیده‌بانی بیماری‌ها و پایش مستمر وضعیت بهداشتی، خدمات گسترده‌ای را به زائران و شرکت‌کنندگان در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی ارائه کردند.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت، از روز شنبه ۱۳ تیر تا ساعت ۱۶:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، در مجموع ۴۸۵ مورد بازدید و پایش بهداشتی انجام و هزار و ۹۹۸ سندروم شناسایی و ثبت شد که شامل ۶۳۴ مورد سندروم اسهال حاد آبکی، ۵۴۲ مورد سندروم شبه‌آنفلوانزا و ۸۲۲ مورد سایر سندروم‌ها بوده است.

همچنین در این مدت، ۷۲۷ نمونه انسانی برای انجام بررسی‌های آزمایشگاهی اخذ شد و ۱۴ کانون طغیان احتمالی نیز شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفت.

این اقدامات با هدف حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌های واگیر و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مستمر به شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شد.

برچسب ها: امام شهید ، وزارت بهداشت
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