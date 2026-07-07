کربلا در حال آماده شدن برای استقبال از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کربلا در حال آماده شدن برای استقبال از رهبر شهید ایران است و مقامات در سراسر شهر اقدامات امنیتی را تشدید کرده و امکانات خدماتی را در حالی که عزاداران و هیئت‌های رسمی برای رسیدن آماده می‌شوند، سازماندهی کرده‌اند.

عکس‌های گرفته شده توسط شفق نیوز نشان می‌دهد که خیابان‌های اصلی و میادین عمومی شهر با بنرها، تصاویر و پرچم‌هایی که بر روی تیر‌های چراغ برق، ساختمان‌ها و ورودی‌های کربلا نصب شده‌اند، تزئین شده‌اند. موکب‌ها، نیرو‌های بسیج مردمی (PMF)، نیرو‌های امنیتی و کمیته‌های سازماندهی نیز آمادگی خود را برای جمعیت مورد انتظار بازدیدکنندگان افزایش داده‌اند.

خبرنگار شفق نیوز گفت که این تدارکات شامل ایجاد مکان‌های پذیرایی و امکانات خدماتی، تأمین آب، غذا و کمک‌های اولیه و سازماندهی حرکت دسته‌های مذهبی در امتداد جاده‌های منتهی به مرکز شهر به عنوان بخشی از یک برنامه عملیاتی اختصاصی برای مراسم تشییع است.

به گفته منابع آگاه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر فقید ایران که قرار است روز چهارشنبه در نجف و کربلا برگزار شود، ریاست هیئت رسمی همراه را بر عهده خواهد داشت.

همچنین انتظار می‌رود علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق در مراسم استقبال رسمی در فرودگاه بین‌المللی نجف شرکت کند.

منبع: شفق نیوز