با هدف کاهش مراجعات حضوری به مرکز استان و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات زیرساختی، از امروز اداره گاز بخش سیلوانا به عنوان زیرمجموعه منطقه ۲ ارومیه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سیدیعقوب فاطمی، رئیس اداره گاز منطقه ۲ ارومیه، با اعلام این خبر اظهار کرد: راهاندازی اداره گاز سیلوانا گامی عملی در راستای تکریم اربابرجوع و توزیع عادلانه خدمات در مناطق پیرامونی و کوهستانی ارومیه است.
فاطمی با اشاره به ضرورت دسترسی آسان مشترکان به خدمات شرکت گاز تأکید کرد: هدف اصلی از استقرار این اداره در بخش سیلوانا، کاهش نیاز به مراجعات مکرر ساکنان این بخش به مرکز استان، صرفهجویی در زمان و هزینه شهروندان و در نهایت افزایش سرعت پاسخگویی به درخواستهای مشترکان است.
وی افزود: از این پس، تمامی مشترکان ساکن در این محدوده میتوانند برای پیگیری درخواستهای انشعاب، امور مربوط به قبوض، خدمات پس از فروش و سایر امور اداری مربوط به شبکه گاز، به ساختمان این اداره در شهر سیلوانا مراجعه کنند.
پوشش حداکثری خدمات گاز در منطقه سیلوانا
رئیس اداره گاز منطقه ۲ ارومیه اظهار کرد: تمامی روستاهای این بخش که شامل ۸۲ روستای حسنآباد، زریخان، تولکی، تیباتان، بردهسور، تولی، تونی، چمان، حلفله، خوشاکو، دربند، دزگیر، راژان، زنگلان، قرهاولی، قصریک، کانی، گوجار، اورسی، بیبکران، شیخشمزین، لاجانی، زیوه، ملاباسنگ، دیزج، برازان، شیرکان، براسب، کانیطایر، گلستانه، سوسنآباد، گردوان، تالین، شیبان، ژارآباد، دستار، فلکان، تازهکند، سورکان، هارولان، بالولان، سورین، درگه (رزگه)، دوکانه، سهگرگان، سودینآباد، قارانه، کچلآباد، کلاسی، گردیکناصر، مملکان، میرآباد، ناری، نرگی، هاشمآباد، هفتآباد، سهکانی، منصورآباد، نیرآباد (زیوه)، کایر، توپوزآباد، سولیک، انبی، خانقاه، حکی، آشیک، موانا، دوستآلان، باوان، خوراسب، دوبره، کورانه، حلج، شکلآباد، نوشان علیا، احمدرسول، اوعلیا، دارسنجی، پیرهادی، نوشان سفلی، لورزین و کسیان می باشد؛ تحت پوشش اداره جدید قرار گرفتهاند.
گفتنیست این اداره از امروز آماده پاسخگویی به مراجعین و ارائه خدمات به تمامی مشترکان در روستاهای ذکر شده است.