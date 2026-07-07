مدیرکل راه‌آهن از افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت قطار‌های مسیر تهران–قم و راه‌اندازی قطار‌های فوق‌العاده در مسیر‌های کاشان، اراک، جنوب کشور و مشهد برای جابه‌جایی زائران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید ارجونی مدیرکل راه‌آهن قم  در رادیو اقتصاد، از افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت قطارهای مسیر تهران–قم و راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای کاشان، اراک، جنوب کشور و مشهد برای جابه‌جایی زائران خبر داد.

 وی اظهار کرد: مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از روز گذشته به‌صورت میدانی در قم حضور دارد و روند خدمت‌رسانی در ایستگاه‌های قم، جمکران و محمدیه را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

وی افزود: ظرفیت قطارهای مسیر تهران–قم نسبت به روزهای عادی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و علاوه بر قطارهای برنامه‌ای، قطارهای فوق‌العاده نیز برای انتقال زائران به ایستگاه جمکران در نظر گرفته شده است.

ارجونی ادامه داد: برای مسیر کاشان ۹ رام قطار رفت و برگشت، برای مسیر اراک و همچنین مسیرهای جنوب کشور نیز قطارهای فوق‌العاده پیش‌بینی شده و تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی راه‌آهن در آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرکل راه‌آهن  با اشاره به تمهیدات مسیر مشهد نیز گفت: پنج رام قطار فوق‌العاده از ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۸:۳۰ در این مسیر برنامه‌ریزی شده است و در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت بیشتری نیز اضافه خواهد شد.

وی تأکید کرد: بر اساس دستور مدیرعامل راه‌آهن، هیچ زائری نباید به دلیل نداشتن بلیت یا هزینه سفر در ایستگاه‌ها بلاتکلیف بماند و در صورت نیاز، جابه‌جایی مسافران حتی به‌صورت رایگان انجام خواهد شد تا بازگشت زائران به شهرهای خود با سهولت بیشتری انجام شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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