همزمان با عبور زائران و دلدادگان ولایت به مقصد مشهد مقدس برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید، موکب‌های خدمت‌رسانی در شهرستان کردکوی در مسیر تردد زائران برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این موکب‌ها با هدف پذیرایی، اسکان موقت، توزیع آب و نذورات، ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی و همچنین خدمت صادقانه به زائران، در نقاط مختلف مسیر عبور مسافران و کاروان‌های عزادار در کردکوی مستقر شده‌اند.

خادمان مردمی، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و نهاد‌های فرهنگی با روحیه‌ای سرشار از عشق و ارادت، در این موکب‌ها حضور یافته‌اند تا گوشه‌ای از محبت و وفاداری مردم مؤمن و انقلابی منطقه را به زائران رهبر شهید به نمایش بگذارند.

فضای معنوی حاکم بر این موکب‌ها، جلوه‌ای از همدلی، وحدت و شور انقلابی مردم را نمایان ساخته و مردم شهرستان کردکوی نیز با حضور پرشور خود، در خدمت‌رسانی به زائران نقش‌آفرینی می‌کنند.

برچسب ها: موکب های پذیرایی ، امام شهید
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