باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این موکب‌ها با هدف پذیرایی، اسکان موقت، توزیع آب و نذورات، ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی و همچنین خدمت صادقانه به زائران، در نقاط مختلف مسیر عبور مسافران و کاروان‌های عزادار در کردکوی مستقر شده‌اند.

خادمان مردمی، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و نهاد‌های فرهنگی با روحیه‌ای سرشار از عشق و ارادت، در این موکب‌ها حضور یافته‌اند تا گوشه‌ای از محبت و وفاداری مردم مؤمن و انقلابی منطقه را به زائران رهبر شهید به نمایش بگذارند.

فضای معنوی حاکم بر این موکب‌ها، جلوه‌ای از همدلی، وحدت و شور انقلابی مردم را نمایان ساخته و مردم شهرستان کردکوی نیز با حضور پرشور خود، در خدمت‌رسانی به زائران نقش‌آفرینی می‌کنند.