یک کارشناس اقتصادی گفت:تأکید بر مردم‌محوری در سیاست‌گذاری اقتصادی؛ رفاه و معیشت مردم باید در اولویت باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - دیباوند کارشناس اقتصادی در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی و اقتصادی رهبر شهید انقلاب اسلامی، در «کاروان وداع» رادیو اقتصاد مردم‌محوری را مهم‌ترین شاخص نگاه ایشان در حوزه اقتصاد دانست و تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید در راستای حفظ و ارتقای رفاه و معیشت مردم انجام شود.

 دیباوند ، حضور  مردم در مراسم تشییع رهبر را سرمایه‌ای اجتماعی و ماندگار برای کشور توصیف کرد و گفت: صحنه‌هایی که مردم در این روزها خلق کردند، در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد و باید از این ظرفیت برای اصلاح امور کشور بهره گرفت.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بررسی ویژگی‌های شخصیتی ایشان نیازمند پژوهش‌های گسترده است، زیرا ارتباط نزدیک با اقشار مختلف مردم، اصناف، نخبگان، هنرمندان، ورزشکاران و دانشگاهیان، شخصیتی چندبعدی از ایشان ساخته بود.

این کارشناس اقتصادی با تمرکز بر دیدگاه‌های اقتصادی رهبر شهید اظهار کرد: مردم همواره در رأس اولویت‌های ایشان قرار داشتند و در حوزه اقتصاد نیز بر تولید مردم‌پایه، بهبود معیشت و رفاه عمومی تأکید ویژه داشتند.

دیباوند ادامه داد: در دیدارهای مسئولان اقتصادی با رهبر شهید، همواره بر این موضوع تأکید می‌شد که تصمیمات اقتصادی نباید به کوچک‌تر شدن سبد معیشت مردم منجر شود و سیاست‌گذاری‌ها باید با در نظر گرفتن آثار آن بر زندگی مردم انجام گیرد.

وی مردم‌محوری را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: اگر قرار است ناترازی‌های اقتصادی کشور اصلاح شود، این اصلاحات نباید با تحمیل فشار بیشتر بر مردم همراه باشد.

دیباوند در پایان ابراز امیدواری کرد مسئولان با استفاده از سرمایه اجتماعی ایجادشده در روزهای اخیر، مسیر اصلاح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را با هدف بهبود رفاه عمومی، کاهش دغدغه‌های معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دنبال کنند.

برچسب ها: ناترازی انرژی ، رشد اقتصادی
خبرهای مرتبط
امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی /۳۵ لیتر سوختگیری با کارت جایگاه
تأکید بر بومی‌سازی صنعت برق؛ ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور تولید می‌شود
عهد با رهبر شهید برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ تیر ۱۴۰۵
فعالیت بنادر جنوبی و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز بدون اختلال ادامه دارد/ تردد روزانه ۱۰ کشتی دارای مجوز از تنگه هرمز
توسعه صادرات تولیدکنندگان کوچک در دستور کار اتاق اصناف است
امن‌سازی مسیر‌های تسویه کالا در جنگ/ ۴.۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی پس از پایان نااطمینانی‌ها آزاد خواهد شد؟ + فیلم
از ساختگاه‌های شناسایی‌شده تا نیروگاه‌های فعال/ ضرورت بازپس‌گیری ساختگاه‌های راکد
نرخ انواع ارز در ۱۷ تیر در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
پرواز‌های فرودگاه امام به روال عادی بازگشت
آماده‌باش ۷۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی تشییع‌کنندگان رهبر شهید در مشهد
ایران به قدرت چهارم جهان تبدیل شده است +فیلم
مصرف برق به مرز ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد؛ یک ماه سرنوشت‌ساز برای عبور از پیک تابستان
آخرین اخبار
هیچ مشکلی در تأمین سوخت‌رسانی محورهای مشهد وجود ندارد
بهره‌برداری از ۳۵۰۰ واحد مسکن حمایتی شهر‌های جدید تا هفته دولت
افزایش سقف خدمات کارت‌محور در بانک صادرات
قاچاق دام زنده در حال انجام است/صادرات دام زنده آزاد می‌شود؟
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۷ تیر
نقش راهبردی اجرای قانون الزام در تسریع صدور اسناد حدنگاری
بانک‌های عامل فروش ارز اربعین معرفی شدند
درخواست وزارت نیرو برای عبور از گرم‌ترین روزهای گرم سال با همکاری همه مشترکان
نوسازی بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی
شورای ملی تأمین مالی، تطبیق آیین‌نامه شرکت اعتبارسنجی ایران را تایید کرد
مصرف برق به مرز ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد؛ یک ماه سرنوشت‌ساز برای عبور از پیک تابستان
هیچ رقم گندمی در کشور نسبت به زنگ زرد مقاومت کامل ندارد
رسیدگی به حاشیه نشینی مهم‌ترین دغدغه رهبر شهید بود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ تیر ۱۴۰۵
معدن در اندیشه رهبر شهید؛ از ظرفیت و مزیت‌های معدن تا جایگزین نفت
فرودگاه مشهد فردا تعطیل خواهد بود/ نوتامی برای لغو پروازهای جنوب کشور صادر نشده است
کاهش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
توسعه مراکز تجاری ایران در ۱۵۰ کشور بدون محدودیت دنبال می‌شود
فعالیت بنادر جنوبی و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز بدون اختلال ادامه دارد/ تردد روزانه ۱۰ کشتی دارای مجوز از تنگه هرمز
ثبات نسبی در مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل کالا/ هزینه حمل‌ونقل کالا همچنان بالاست
پرواز‌های فرودگاه امام به روال عادی بازگشت
تأمین درآمدهای پایدار دولت از طریق مالیات
نرخ انواع ارز در ۱۷ تیر در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
صندوق‌های ارزی؛ ابزار جدید تامین مالی بنگاه‌ها/ این صندوق‌ها رقیب جدید صندوق‌های طلا خواهند بود؟
امن‌سازی مسیر‌های تسویه کالا در جنگ/ ۴.۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی پس از پایان نااطمینانی‌ها آزاد خواهد شد؟ + فیلم
آماده‌باش ۷۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی تشییع‌کنندگان رهبر شهید در مشهد
ایران به قدرت چهارم جهان تبدیل شده است +فیلم
رهبر شهید بر تسهیل و کم‌هزینه شدن محیط کسب و کار کشور تأکید می‌کردند
از ساختگاه‌های شناسایی‌شده تا نیروگاه‌های فعال/ ضرورت بازپس‌گیری ساختگاه‌های راکد
توسعه صادرات تولیدکنندگان کوچک در دستور کار اتاق اصناف است