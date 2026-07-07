باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - دیباوند کارشناس اقتصادی در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی و اقتصادی رهبر شهید انقلاب اسلامی، در «کاروان وداع» رادیو اقتصاد مردم‌محوری را مهم‌ترین شاخص نگاه ایشان در حوزه اقتصاد دانست و تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید در راستای حفظ و ارتقای رفاه و معیشت مردم انجام شود.

دیباوند ، حضور مردم در مراسم تشییع رهبر را سرمایه‌ای اجتماعی و ماندگار برای کشور توصیف کرد و گفت: صحنه‌هایی که مردم در این روزها خلق کردند، در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد و باید از این ظرفیت برای اصلاح امور کشور بهره گرفت.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بررسی ویژگی‌های شخصیتی ایشان نیازمند پژوهش‌های گسترده است، زیرا ارتباط نزدیک با اقشار مختلف مردم، اصناف، نخبگان، هنرمندان، ورزشکاران و دانشگاهیان، شخصیتی چندبعدی از ایشان ساخته بود.

این کارشناس اقتصادی با تمرکز بر دیدگاه‌های اقتصادی رهبر شهید اظهار کرد: مردم همواره در رأس اولویت‌های ایشان قرار داشتند و در حوزه اقتصاد نیز بر تولید مردم‌پایه، بهبود معیشت و رفاه عمومی تأکید ویژه داشتند.

دیباوند ادامه داد: در دیدارهای مسئولان اقتصادی با رهبر شهید، همواره بر این موضوع تأکید می‌شد که تصمیمات اقتصادی نباید به کوچک‌تر شدن سبد معیشت مردم منجر شود و سیاست‌گذاری‌ها باید با در نظر گرفتن آثار آن بر زندگی مردم انجام گیرد.

وی مردم‌محوری را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: اگر قرار است ناترازی‌های اقتصادی کشور اصلاح شود، این اصلاحات نباید با تحمیل فشار بیشتر بر مردم همراه باشد.

دیباوند در پایان ابراز امیدواری کرد مسئولان با استفاده از سرمایه اجتماعی ایجادشده در روزهای اخیر، مسیر اصلاح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را با هدف بهبود رفاه عمومی، کاهش دغدغه‌های معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دنبال کنند.