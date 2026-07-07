باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مجتبی رومانی رئیس بنیاد ایران‌شناسی لرستان در گفتگو با خبرنگار ما، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و جامعه علمی برای توسعه مطالعات لرستان‌شناسی تأکید کرد.

وی با تشریح روند فعالیت بنیاد ایران‌شناسی در استان اظهار کرد: بنیاد ایران‌شناسی از هفتم آذر سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در لرستان آغاز کرده و طی سال‌های گذشته با وجود محدودیت‌های فراوان در زمینه فضای اداری، نیروی انسانی و اعتبارات، تلاش شده است جایگاه این نهاد به عنوان مرجع علمی و پژوهشی استان تقویت شود.

رومانی با اشاره به استقرار بنیاد در ساختمان جدید گفت: نخستین اولویت ما ایجاد یک پایگاه دائمی برای فعالیت پژوهشگران بود تا محققان و فرهیختگان استان فضایی مناسب برای نشست‌های علمی، پژوهشی و تبادل نظر در اختیار داشته باشند.

وی از راه‌اندازی کتابخانه تخصصی لرستان‌شناسی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد یاد کرد و افزود: تاکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ جلد کتاب تخصصی گردآوری شده و در کنار آن ایجاد کتابخانه دیجیتال، مرکز اسناد و بانک اطلاعات جامع لرستان‌شناسی نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی لرستان همچنین تشکیل شورای راهبری، حلقه مشاوران و ۱۸ کارگروه و گروه تخصصی در حوزه‌هایی همچون ادبیات، تاریخ، جغرافیاوگردشگری، سلامت، معماری و باستان‌شناسی، منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهش، مفاخر و مشاهیر، ورزش و جوانان، جامعه پژوهی، روابط عمومی و رسانه، ورزش و جوانان، صنایع دستی، فن آوری اطلاعات و گروه‌های شاهنامه خوانی، ادبیات بومی، شعر معاصر و نظامی خوانی را از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: امروز بیش از ۸۰ نفر از استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به صورت داوطلبانه با بنیاد همکاری می‌کنند.

رومانی با تأکید بر ضرورت تدوین «دانشنامه لرستان» اظهار داشت: بنیاد ایران‌شناسی متولی قانونی تدوین دانشنامه‌های استانی در کشور است و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها برای تحقق این پروژه ملی همکاری و هم‌افزایی لازم را داشته باشند.

وی همچنین خواستار حمایت استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه‌ها، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل کتابخانه‌های عمومی، صدا و سیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی برای تأمین نیروی انسانی، اعتبارات پژوهشی و توسعه زیرساخت‌های بنیاد شد.

پژوهش مفقوده توسعه فرهنگی استان لرستان

در ادامه عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در گفتکو با خبرنگار ما با تقدیر از تلاش‌های بنیاد ایران‌شناسی، پژوهش را مهم‌ترین حلقه مفقوده توسعه فرهنگی استان دانست.

وی با اشاره به پیشینه پژوهش‌های لرستان‌شناسی گفت: بزرگان این عرصه همچون مرحوم علی‌محمد ساکی، مرحوم حمید ایزدپناه، دکتر اسکندر امان الهی بهاروند، استاد سیدفرید قاسمی و دیگر پژوهشگران، نقش مهمی در معرفی تاریخ و فرهنگ لرستان داشته‌اند، اما همچنان نبود وهم‌افزایی میان پژوهشگران از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

حسن‌پور افزود: بسیاری از پژوهشگران استان با هزینه شخصی آثار ارزشمند خود را منتشر کرده‌اند و لازم است دستگاه‌های اجرایی با اختصاص اعتبارات پژوهشی از این ظرفیت ارزشمند حمایت کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی فرهنگ بومی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از میراث ناملموس استان، از جمله آیین‌ها، گویش‌ها، افسانه‌ها و روایت‌های شفاهی، در معرض فراموشی قرار گرفته و اگر امروز برای ثبت آنها اقدام نکنیم، بخش مهمی از هویت فرهنگی لرستان از بین خواهد رفت.

وی همچنین بر استمرار نشست‌های تخصصی بنیاد ایران‌شناسی تأکید کرد و گفت: برگزاری منظم این جلسات می‌تواند زمینه تدوین نقشه راه پژوهش‌های لرستان‌شناسی و استفاده از ظرفیت همه پژوهشگران استان را فراهم کند.