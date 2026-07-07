باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - داریوش بارانی بیرانوند، شهردار خرمآباد در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به تدوین سند توسعه «خرمآباد ۱۴۱۴» اظهار کرد: شهرداری خرمآباد با همکاری جهاد دانشگاهی تدوین این سند را آغاز کرده است، اما جهاد دانشگاهی صرفاً نقش راهبری را برعهده دارد و لازم است از ظرفیت دانشگاههای معتبر و نخبگان کشور برای تدوین سندی در شأن خرمآباد استفاده شود.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری خرمآباد امروز به صورت مسئلهمحور اداره میشود، افزود: یکی از مهمترین مسائل ما این است که لرستان را آنگونه که شایسته آن است، پژوهش نکردهایم و حتی خود ما نیز از ثبت جهانی دره خرمآباد شگفتزده شدیم.
شهردار خرمآباد با اشاره به روند ثبت جهانی دره خرمآباد گفت: زمانی که موضوع ثبت جهانی مطرح شد، شاید کمتر کسی تحقق آن را ممکن میدانست، اما با همدلی مردم، مدیران و پژوهشگران این اتفاق بزرگ رقم خورد و امروز باید از این تجربه برای سایر حوزهها نیز بهره بگیریم.
بارانی بیرانوند با تأکید بر اهمیت دیپلماسی شهری افزود: اگر شهری ادعای جهانشهر بودن دارد، باید در عرصه بینالمللی حضور فعال داشته باشد. برگزاری کنفرانس بینالمللی محیط زیست با حضور چهار هیئت دیپلماتیک، شش سازمان بینالمللی و شهردارانی از کشورهای آسیایی، گامی در همین مسیر بود؛ هرچند متأسفانه به جای حمایت، با انتقادهایی نیز همراه شد.
وی خاطرنشان کرد: رقابت امروز شهرهای جهان دیگر بر سر ساخت پل، تونل، تقاطع یا پروژههای عمرانی نیست؛ بلکه بر سر میزبانی رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی است. شهرهای موفق با رویدادسازی برای خود هویت و برند ایجاد میکنند.
شهردار خرمآباد همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری گفت: با وجود اینکه شهرداری خرمآباد از نظر منابع متمرکز دولتی در پایینترین رده کشور قرار دارد، تلاش کردهایم در کنار پروژههای عمرانی، برنامههای فرهنگی و بینالمللی را نیز دنبال کنیم.
وی از آمادگی شهرداری برای مشارکت در برنامههای بنیاد ایرانشناسی، تدوین اسناد فرهنگی، پژوهشهای شهری و برگزاری رویدادهای علمی و فرهنگی خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات باید با تقسیم کار مشخص میان دستگاههای اجرایی دنبال شود.
در ادامه محمد بیرانوند، معاون میراث فرهنگی استان، با اشاره به اهمیت این نشست گفت: همه دستگاهها میتوانند در این مسیر نقشآفرین باشند، اما آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، وجود یک نهاد راهبر و متولی اصلی برای هدایت جریان لرستانشناسی است.
وی با تفکیک دو مفهوم «لرستانپژوهی» و «لرستانشناسی» اظهار داشت: لرستانپژوهی مرحله تولید دانش تخصصی در حوزههایی مانند باستانشناسی، فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست و سایر رشتههای علمی است، اما لرستانشناسی نتیجه نگاه جامع و بینرشتهای به این پژوهشها و دستیابی به شناختی کلان از استان است.
معاون میراث فرهنگی تصریح کرد: بخش زیادی از دادهها و پژوهشهای تخصصی در دستگاههای اجرایی و میان پژوهشگران استان تولید شده است و اکنون بیش از هر چیز به ساماندهی، تدوین و عرضه منسجم این ظرفیتها نیاز داریم.
وی بنیاد ایرانشناسی را مناسبترین نهاد برای راهبری این جریان دانست و از دستگاههای اجرایی خواست در کنار این بنیاد به عنوان بازوی علمی و اجرایی فعالیت کنند.
بیرانوند همچنین از شهرداری خرمآباد خواست همانند بسیاری از شهرهای موفق کشور، حمایت از پژوهشهای شهری و انتشار آثار علمی درباره هویت و تاریخ شهر را در دستور کار قرار دهد.
در بخش دیگری از این نشست بستامی، معاون ادارهکل کتابخانههای عمومی لرستان، با تأکید بر تحول کارکرد کتابخانهها گفت: کتابخانههای عمومی امروز صرفاً محل امانت کتاب نیستند، بلکه روزانه بیش از ۲۰ نوع فعالیت فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و مهارتی در آنها برگزار میشود.
وی کتابخانه مرکزی خرمآباد را با بیش از ۱۰ هزار عضو فعال، یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی استان دانست و اظهار کرد: ادارهکل کتابخانههای عمومی آمادگی کامل دارد تا تمامی ظرفیتهای خود را در اختیار برنامههای بنیاد ایرانشناسی و مجموعه فعالان حوزه لرستانشناسی قرار دهد.
۶۰ کتابخانه لرستان ظرفیت تبدیل شدن به پایگاههای لرستانشناسی را دارند
الهام برنا مدیرکل کتابخانههای عمومی استان لرستان در گفتوگو با خبرنگار ما با معرفی ظرفیتهای کتابخانههای عمومی استان اظهار داشت: هماکنون ۶۰ کتابخانه عمومی در سطح استان فعالیت میکنند که بخش قابل توجهی از آنها میتوانند به پایگاههای فرهنگی و پژوهشی در حوزه لرستانشناسی تبدیل شوند.
برنا افزود: توسعه فرهنگ مطالعه، حمایت از پژوهشگران، ایجاد دسترسی آسان به منابع تخصصی و برگزاری نشستهای علمی از جمله ظرفیتهایی است که کتابخانههای عمومی میتوانند در اختیار بنیاد ایرانشناسی قرار دهند.
وی همچنین با اشاره به پروژه کتابخانه مرکزی خرمآباد گفت: تکمیل این مجموعه میتواند نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای فرهنگی و پژوهشی استان ایفا کند و زمینه مناسبی برای برگزاری برنامههای مشترک علمی و فرهنگی فراهم سازد.