سه شنبه‌های هر هفته کتابی با موضوعات مختلف به مردم استان چهارمحال و بختیاری معرفی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کتاب روایتی از زندگی و زمانه رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، دایره‌المعارف مصوری است که زندگی ایشان را از سال ۱۳۱۸، یعنی از بدو تولد، تا فروردین ۱۳۹۳ روایت می‌کند.

این کتاب دارای ۹ فصل است که در سال ۱۳۹۴ چاپ شده است.

فصل اول کتاب با عنوان «متولد فروردین» روایت روز‌های آغازین زندگی سید علی خامنه‌ای است؛ روایت روزگار کودکی، مکتب، دبستان، و ورود به حوزه علمیه تا قبل از هجرت به قم. در این فصل با راز پیوند سید علی با درس دین، قرآن و شعر و رمان و دنیای ادبیات آشنا می‌شوید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: امام شهید ، معرفی‌کتاب
خبرهای مرتبط
معرفی کتاب سیمای سلیمانی + فیلم
معرفی کتاب گنجینه الاسرار + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طنین باید برخاست در محفل ادبی شاعران فرخ‌شهر در سوگ رهبر شهید
آخرین اخبار
طنین باید برخاست در محفل ادبی شاعران فرخ‌شهر در سوگ رهبر شهید
معرفی کتاب زندگی نامه رهبر شهید + فیلم