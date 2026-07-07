باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کتاب روایتی از زندگی و زمانه رهبر شهید حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای، دایرهالمعارف مصوری است که زندگی ایشان را از سال ۱۳۱۸، یعنی از بدو تولد، تا فروردین ۱۳۹۳ روایت میکند.
این کتاب دارای ۹ فصل است که در سال ۱۳۹۴ چاپ شده است.
فصل اول کتاب با عنوان «متولد فروردین» روایت روزهای آغازین زندگی سید علی خامنهای است؛ روایت روزگار کودکی، مکتب، دبستان، و ورود به حوزه علمیه تا قبل از هجرت به قم. در این فصل با راز پیوند سید علی با درس دین، قرآن و شعر و رمان و دنیای ادبیات آشنا میشوید.