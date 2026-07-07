رئیس جمهور آمریکا گفت که گرینلند باید تحت کنترل ایالات متحده باشد نه دانمارک.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت گرینلند باید تحت کنترل ایالات متحده باشد.

او در دیدار با طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت: «این منطقه باید توسط ایالات متحده کنترل شود، نه توسط دانمارک.» به گفته ترامپ، گرینلند «بخش مهمی از [جهان] برای ایالات متحده است.» رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «این منطقه توسط کشتی‌های چین و کشتی‌های روسیه احاطه شده است.»

دولت واشنگتن در ۳۱ ژانویه اعلام کرد که مذاکرات در مورد وضعیت آینده گرینلند را آغاز کرده و ابراز امیدواری کرد که به توافقی سودمند برای ایالات متحده و اروپا دست یابد. به گفته طرف آمریکایی، پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات حاصل شده است. ترامپ بار‌ها گفته است که گرینلند باید بخشی از ایالات متحده شود. این جزیره یک منطقه خودمختار در دانمارک است.

منبع: تاس

برچسب ها: گرینلند ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۶ ۱۷ تير ۱۴۰۵
شهر هرت مگه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۱۷ تير ۱۴۰۵
چون مردم گرینلند خیلی مرگ بر آمریکا گفتن یا اینکه با اسراییل دشمن هستن
احتمالا آمریکا میخواد وارد عمل بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۷ تير ۱۴۰۵
😒
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Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۲۳:۰۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
همین جوری هم آمریکا مالک کل اروپاس اینا خوراک رسانه ایه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا شمشیر از روو بسته تا با ناتو بجنگد...!
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
آلاسکا کمشه ؟؟؟؟
۱
۷
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