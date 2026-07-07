معاون اقتصادی استاندار خواستار ورود دانشگاهیان به حل مسائل اقتصادی استان شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانش دانشگاهی و نظام اجرایی، از نخبگان و دانشگاهیان خواست نقش فعال‌تری در شناسایی و ارائه راهکار برای حل چالش‌های اقتصادی استان ایفا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - کیان‌مهر در نشست تخصصی با اساتید اقتصاد دانشگاه‌های استان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در بخش‌های کشاورزی، تجارت، مرز، صنایع تبدیلی و گردشگری افزود: با وجود این مزیت‌ها، همچنان بخشی از مردم استان با مشکلات معیشتی و آثار تورم مواجه هستند و ملاک اصلی موفقیت مدیران، بهبود شرایط زندگی مردم و رونق سفره خانوارهاست.

معاون اقتصادی استاندار همچنین با اشاره به سفر‌های مستمر شهرستانی و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای تکمیل فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تأکید کرد و گفت: تلفیق دانش نظری با تجربه اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات مؤثرتر و توسعه متوازن استان باشد.

در این نشست، اساتید دانشگاه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی گلستان مطرح کردند و راهکار‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری، تولید و توسعه صادرات ارائه دادند.

در پایان مقرر شد این نشست‌ها به‌صورت مستمر و با رویکردی مسئله‌محور ادامه یابد و در هر جلسه یکی از چالش‌های اولویت‌دار اقتصادی استان با حضور اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی و کارشناسان مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

برچسب ها: نخبگان ، دانشگاهیان
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