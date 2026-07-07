باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد مقدس گفت: برای اجرای مأموریت‌های محوله، پارکینگ موقت با ظرفیت بیش از ۵ هزار خودرو در محدوده بلوار قمر بنی‌هاشم (ع) با بسیج کامل نیرو‌های اجرایی، ماشین‌آلات تخصصی و امکانات فنی سازمان عمران آماده بهره‌برداری شده است تا زمینه استقرار خودرو‌های زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم عظیم فراهم شود.

احسان شریعتی افزود: عملیات تسطیح، بهسازی، آماده‌سازی بستر و ساماندهی این پارکینگ به‌صورت جهادی و شبانه‌روزی انجام شده و این مجموعه با هدف مدیریت مناسب تردد، افزایش ایمنی، کاهش بار ترافیکی معابر و ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در آئین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی آماده خدمت‌رسانی است.