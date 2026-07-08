طبق اعلام نمایندگان مجلس مبلغ فعلی وام اشتغال به میزان ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید کفاف نمی‌دهد و باید مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - وام اشتغال با هدف کمک به معیشت اقشار ضعیف و توانمندسازی آنان در دستور کار قرار دارد. بر همین اساس، در قانون بودجه ۱۴۰۵ردیف اعتباری برای این امر در نظر گرفته شد. اما موضوع مهم این است که در عمل تأمین اعتبار بانک‌ها به سرعت صورت بگیرد تا بتوانند وام اشتغال را به متقاضیان و به ویژه مددجویان اعطا کنند.

اعطای وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی یکی از موفق‌ترین مدل‌های اعطای وام اشتغال در کشور به شمار می‌رود. زیرا این نهادها بر روند هزینه‌کرد مبالغ و دسترسی مددجویان به درآمد پایدار نظارت می‌کنند. 

کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی را مطرح کرده است که به صورت همزمان زمینه را برای توانمندسازی مددجویان و رفع مشکل ناترازی انرژی مهیا می‌کند. پیشبرد این طرح‌ها نیازمند افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم است.

بخش مهمی از مشاغل خرد و خانگی، به ویژه در حوزه‌های تولیدی، خدمات فنی و صنایع کوچک، نیازمند خرید تجهیزات، ماشین‌آلات یا ابزارهایی هستند که قیمت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. از این رو، بررسی ارزش دلاری تسهیلات اشتغال نیز تصویری روشن از میزان کاهش قدرت خرید این وام‌ها ارائه می‌دهد. در سال ۱۳۹۰، مبلغ تسهیلات اشتغال معادل حدود ۵۴۰۰ دلار ارزش داشت و با آن امکان خرید طیف گسترده‌ای از تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار وجود داشت. اما امروز ارزش همان تسهیلات به حدود ۱۲۵۰ دلار رسیده است؛ یعنی قدرت خرید دلاری آن نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به معنای آن است که متقاضیان اشتغال، به‌ویژه در حوزه‌هایی که وابستگی بیشتری به تجهیزات وارداتی یا کالاهای سرمایه‌ای دارند، دیگر نمی‌توانند با این وام ابزارهای لازم برای آغاز فعالیت اقتصادی خود را تهیه کنند.

بنابراین مهم‌ترین اقدام حال حاضر بانک مرکزی این است که اولا مبلغ فردی وام اشتغال را به حداقل ۳۵۰میلیون تومان بر هر فقره تسهیلات در این بخش افزایش دهد و ثانیا شرایط بازپرداخت وام اشتغال را نیز به ۷ سال بازگرداند تا مددجویان بتوانند از محل درآمدهای طرح‌های اشتغال‌زایی نظیر سهامداری در بخشی از یک مزرعه تولید برق خورشیدی، بتوانند اقساط وام اشتغال را نیز بپردازند و همچنین مبلغی نیز در اختیار مددجویان قرار گیرد تا به درآمد پایدار این خانواده‌های آسیب‌پذیر اضافه شود.

 رحمدل بامری، دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به این موضوع که ظرفیت‌های بالایی در کشور وجود دارد و استفاده از آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز عبور از شرایط فعلی باشد، تصریح کرد: این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که بر اثر جنگ تحمیلی اخیر صدمات شدیدی به معیشت مردم و کسب و کارها وارد شده است. دولت وظیفه دارد برنامه‌ریزی دقیقی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. به نحوی که زمینه برای ادامه فعالیت آن‌ها مهیا و معیشت مردم تقویت شود.

وی ادامه داد: نیاز است برنامه‌ریزی دقیقی در راستای به کار انداختن تسهیلات در بخش‌های موثر اقتصادی صورت بگیرد. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اثرگذاری بالایی در تحرک اقتصادی کشور داشته باشد، اشتغال‌زایی است. اقشار ضعیف جامعه که با بیکاری مواجه هستند، نمی‌توانند از عهده مخارج برآیند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. این امر فشار اقتصادی شدیدی بر دولت وارد می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی در سال مقاومت اقتصادی و در وضعیتی که جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته‌ایم، اولویت و ضرورت بالایی دارد. به منظور اشتغال‌زایی باید در سطح اقتصاد خرد و کلان مصوبات مجلس به درستی اجرایی شود. در همین راستا، اعطای به موقع وام اشتغال به ویژه به مددجویان نهادهای حمایتی ضرورت دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مبلغ فعلی وام اشتغال به میزان ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید کفاف نمی‌دهد. هزینه‌ها به قدری بالا رفته است که با این مبلغ نمی‌توان شغلی ایجاد کرد و به درآمد پایدار دست پیدا کرد. بر همین اساس، نیاز است مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا کند و به ۳۵۰ میلیون تومان برسد و شرایط بازپرداخت نیز تسهیل شود.

بامری گفت: به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی اقدام مناسبی است. برای این امر نیز نیازمند مبلغی بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان هستیم. به نحوی که مددجو بتواند به صورت حداقلی در پنل خورشیدی سهیم شود. 

 

برچسب ها: اشتغال ، وام اشتغال
خبرهای مرتبط
کلید سرمایه‌گذاری آینده اقتصاد ایران همزمان با پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان
افزایش مبلغ فردی وام اشتغال به اندازه تورم سال گذشته
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بانک‌ها فردا باز هستند/ فعالیت شعب کشیک در استان‌های تعطیل
افزایش ظرفیت پروازی «هما» با برقراری ۸ سورتی پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران - مشهد
تمدید مهلت فروش فوق‌العاده چانگان وارداتی CS55 پلاس
اصلاح ناترازی اقتصادی نباید با فشار مردم همراه باشد
وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی جوابگوی راه‌اندازی کسب‌وکار جدید نیست
اصلاح ساختار درآمدی کشور با رعایت عدالت مالیاتی
افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت قطارهای تهران–قم
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران / ممنوعیت تردد در چالوس به سمت شمال
کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی کشور طی سه روز آینده
کم‌توجهی به مقابله با برق‌های غیرمجاز از ابتدای مرداد بدون اغماض پیگیری می‌شود
آخرین اخبار
وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی جوابگوی راه‌اندازی کسب‌وکار جدید نیست
افزایش ظرفیت پروازی «هما» با برقراری ۸ سورتی پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران - مشهد
تمدید مهلت فروش فوق‌العاده چانگان وارداتی CS55 پلاس
کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران / ممنوعیت تردد در چالوس به سمت شمال
بانک‌ها فردا باز هستند/ فعالیت شعب کشیک در استان‌های تعطیل
اصلاح ساختار درآمدی کشور با رعایت عدالت مالیاتی
کم‌توجهی به مقابله با برق‌های غیرمجاز از ابتدای مرداد بدون اغماض پیگیری می‌شود
اصلاح ناترازی اقتصادی نباید با فشار مردم همراه باشد
افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت قطارهای تهران–قم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ تیر
افزایش دو برابری حجم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ هر لیتر بنزین ویژه ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان
شاخص کل بورس پتانسیل حرکت به سمت هدف ۵.۵ میلیون واحدی را دارد؟
اختصاص ۳۴ پرواز به مسیر مشهد مقدس برای اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع قائد شهید
رشد ۱۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تأکید بر بومی‌سازی صنعت برق؛ ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور تولید می‌شود
بازگشایی بازار سرمایه پس از وقفه سه‌روزه؛ عرضه‌های اولیه از سر گرفته می‌شود
مشکلی در تأمین نقدینگی خودپرداز‌ها در کشور وجود ندارد/ استقرار سامانه‌های خودپرداز سیار در مشهد
رده‌بندی بهترین آموزشگاه‌های تیزهوشان ۱۴۰۶
پیش‌بینی زمان اوج بار سراسری برق در سال ۱۴۰۵؛ احتمال ثبت پیک شبکه حوالی ۵ مرداد
عزاداران رهبر شهید بلیت برگشت اتوبوس را از قبل خریداری کنند+ فیلم
هیچ کمبودی در بلیت قطار نداریم/آماده افزایش ظرفیت هستیم
عهد با رهبر شهید برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم
امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی /۳۵ لیتر سوختگیری با کارت جایگاه
فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در ایام تعطیلات
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تأمین مالی تولید و توسعه ابزارها
رهبر شهید بر «اقتصاد مقاومتی» و «خوداتکایی» تأکید داشتند
سطح مبارزه علف های هرز در مزارع گندم از ۴ میلیون هکتار فراتر رفت
نظام مدیریتی باید از مانع‌تراشی به تسهیل‌گری برسد