۱۵ میلیون، ۲۰ میلیون یا بیشتر، این اعداد برای پشت‌میزنشین‌هاست نه کسی که در خیابان ایستاده است؛ و ریاضیات باز هم شکست خورد چون نمی‌تواند حس یک ملت را با سرانگشت بشمارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای من و آدم‌های مثل من که اعداد را مثل بچه‌هایمان دوست داریم، سخت است که بگوییم، ریاضیات باز هم شکست خورد. 

سخت‌تر این است که اعتراف کنیم، ریاضی همواره بازنده است در این میدان.

حالا عده‌ای نشسته‌اند با ماشین‌حساب و می‌خواهند با خیابان متر کردن روایت کنند.

یکی می‌گوید ۱۰ میلیون، دیگری ۱۵، سومی ۲۰، اما این چرتکه انداختن‌ها مثل سعی کودکی است که می‌خواهد قطرات دریا را با انگشتان دستش بشمارد.

امروز، این میدان، این خیابان، این خروش، نه با فرمول مساحت دایره سنجیده می‌شود، نه با انتگرال تراکم. چون هر نفر از این جمعیت، یک جهان مستقل است با قصه‌ای تمام‌نشدنی.

آن پیرزن عصازن که همسر پیرتر از خودش را باد می‌زند و می‌گوید: «حاج آقامون حال نداشت، اما بی‌تاب آمدن بود»؛ بار دلتنگی یک عمر را به دوش می‌کشد.

هیچ سیاستمدار گردن‌کلفتی در این جهان جرئت ندارد، به پلاکاردی که توسط یک نوجوان حمل می‌شود و روی آن چیزی نوشته حتی نزدیک شود.

حالا شما بیایید و این بی‌نهایت‌ها را با عدد جمع کنید؟ مگر می‌شود اینها را با هزارتوی آمار سنجید؟ مگر می‌شود فریاد یک مرد را که ۳۰ سال سکوت کرده، در کسر جمعیت گنجاند؟

۱۵ میلیون، ۲۰ میلیون، یا بیشتر، چه اهمیتی دارد وقتی ریاضیات توان ثبت لحظه‌ای را ندارد که یک نفر از ته حنجره فریاد می‌زند و صدایش به گوش آمار و نمودار نمی‌رسد، اما به گوش تاریخ می‌رسد.

اعداد، برای مدیران پشت میز نشسته است، اما برای ما، برای کسی که ایستاده، یک نفر کافی است تا یک انقلاب را تعریف کند. چون انقلاب، با آمار شروع نمی‌شود؛ با یک فریاد شروع می‌شود، آن هم از گلوی یک نفر.

خط‌کش‌ها امروز می‌شکند، ماشین‌حساب‌ها هنگ می‌کند و تصاویر هوایی ناتوانند، چون اینجا، نه زمین است که متر می‌شود، که آسمان یک ملت است که قامت می‌کشد و آسمان را با متر نمی‌سنجند؛ با نفس می‌سنجند و نفس این جمعیت، آن‌قدر بلند است که هر عددی را، هر حسابی را، هر منطقی را، در خودش ببلعد.

بله امروز، روز شکست ریاضیات است، به دست ساده‌ترین و پیچیده‌ترین چیز جهان یعنی «احساس یک انسان».

منبع: فارس

برچسب ها: تشییع پیکر ، مردم
خبرهای مرتبط
پزشکیان در دیدار نخست وزیر عراق از میزبانی شایسته از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد
واکنش برادر حبیب به ابراز احساسات مردم + فیلم
مراسم تشییع پیکر علی حکیمی در حرم مطهر رضوی + تصویر
زنجان؛
تشییع پیکر 7شهید گمنام در زنجان+ تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امانت مهم آقا در امانت‌داری حرم حضرت معصومه(س) چه بود؟
حالا خود او مسافر این جاده است؛ کنار قدم‌های جابر
چطور با همسایه‌ای با عقاید متفاوت روبرو شویم؟
گمشده‌ای که رهبر شهید از میان غبار تاریخ بیرون کشید
زمانی برای جنگی‌تر شدن شکست‌خورده‌ها
چرا دشمن از تشییع پیکر امام شهید در عراق می‌ترسد؟
از تهران تا نجف؛ روایتی از اقتدار در جغرافیای مقاومت
۴۰ سال برای معجزه زیاد نیست
قاب دلنشین تهران و هذیان‌گویی قمارباز
شهید قلب تاریخ است
آخرین اخبار
۴۰ سال برای معجزه زیاد نیست
زور ترامپ به عدالت فوتبال نرسید
گمشده‌ای که رهبر شهید از میان غبار تاریخ بیرون کشید
زمانی برای جنگی‌تر شدن شکست‌خورده‌ها
امانت مهم آقا در امانت‌داری حرم حضرت معصومه(س) چه بود؟
شهید قلب تاریخ است
چطور با همسایه‌ای با عقاید متفاوت روبرو شویم؟
چرا دشمن از تشییع پیکر امام شهید در عراق می‌ترسد؟
حالا خود او مسافر این جاده است؛ کنار قدم‌های جابر
قاب دلنشین تهران و هذیان‌گویی قمارباز
از تهران تا نجف؛ روایتی از اقتدار در جغرافیای مقاومت
تلاقی اهداف خمس و مالیات در«رفاه عمومی»/چالش پرداخت مضاعف مؤدیان متدین
از رفتن او نگویید، از ماندن نامش بنویسید
امروز سمت درست تاریخ کجاست؟ پاسخ عرفان اسلامی
وصیت‌نامه آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۴۲؛ «دارایی من در حکم هیچ است ولی کفاف قرض‌های مرا می‌دهد»
اهمیت فضای مجازی از دید رهبر شهید
درباره جمعیت تشییع