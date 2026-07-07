فرماندار سلماس از پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن برای دهک‌های یک تا چهار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - علی علائی فرماندار شهرستان سلماس از پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به سرپرستان خانوارهای دهک‌های یک تا چهار، به‌ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی خبر داد.

وی افزود: این تسهیلات ویژه افرادی است که مالک زمین دارای سند هستند یا زمین دولتی در قالب طرح‌های حمایتی به آنان واگذار شده است و قصد احداث واحد مسکونی دارند.

علائی ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط پس از دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری، می‌توانند برای تشکیل پرونده و مراحل دریافت تسهیلات به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سلماس مراجعه کنند.

فرماندار سلماس با اشاره به شرایط مناسب این تسهیلات، از واجدان شرایط خواست با توجه به فرصت ایجادشده در اسرع وقت نسبت به تکمیل مدارک و آغاز فرآیند دریافت وام اقدام کنند.

برچسب ها: تسهیلات ساخت مسکن ، فرمانداری‌
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