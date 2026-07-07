باشگاه خبرنگاران جوان - از دید رهبر شهید انقلاب اسلامی، فضای مجازی صرفاً یک ابزار ارتباطی یا محیط سرگرمی نبود، بلکه بخشی واقعی و اثرگذار از زندگی امروز مردم و میدان مهمی برای فرهنگ، سیاست، امنیت و هویت ملی به‌حساب می‌آمد.

ایشان همواره بر این نکته تأکید داشتند که فضای مجازی می‌تواند فرصتی بزرگ برای تبیین حقیقت، تولید محتوا، امیدآفرینی و رساندن پیام انقلاب به مخاطبان گسترده باشد؛ اما اگر رها و بی‌قانون بماند، به بستری برای شایعه، تحریف، جنگ روانی، ناامیدسازی و نفوذ دشمن تبدیل می‌شود.

از این رو، حکمرانی قانونمند، حضور فعال و تولید محتوای سالم در این عرصه ضرورتی راهبردی محسوب می‌شود.

در اینجا به بخشی از بیانات ایشان در این خصوص اشاره کرده‌ایم.

۱۳۹۵/۰۷/۱۱

دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه

«تربیت مبلغ‌های قلمی، سخنور و مبلغ فضای مجازی ازجمله نکاتی است که باید در حوزه‌های علمیه توجه ویژه‌ای به آنها شود.»

۱۳۹۶/۰۶/۰۶

دیدار طلاب حوزه‌های علمیه تهران

«اسمش فضای مجازی است درحالی‌که واقعاً فضای حقیقی است.»

۱۳۹۷/۱۱/۰۷

دیدار مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی قم

«دستگاه‌های مختلفی در فضای مجازی حضور دارند، اما حضور در این فضا باید یک حضور جریان‌ساز باشد.»

۱۳۹۸/۰۷/۲۱

دانشگاه امام حسین (ع)

«در مورد ابزار بایستی به‌روز باشید و مسئله فضای مجازی، امروز جزو ابزار‌ها است.»

۱۳۹۹/۰۶/۱۱

ارتباط تصویری با مدیران آموزش و پرورش

«بایستی مراقبت کنید تا آموزش مجازی موجب نشود که جوان‌ها وارد فضای بی‌بند و بار و رهای اینترنت بشوند.»

۱۴۰۰/۰۱/۰۱

بیانات نوروزی

«همه کشور‌های دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند و ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! در حالی که به هیچ وجه افتخار ندارد.»

۱۴۰۱/۰۳/۱۴

سالگرد رحلت امام خمینی (ره)

«امروز بحث قلم نیست، امروز بحث فضای مجازی است، بحث ماهواره‌ها است؛ جنگ روانی است؛ جنگ روانیِ همه‌گیر و همه‌جایی. نگذارید جنگ روانی دشمن در کشور تأثیر بگذارد.»

۱۴۰۲/۰۴/۰۶

دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه

«اینکه یک عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوه قضائیه باید وارد بشود.»

۱۴۰۳/۱۲/۱۸

دیدار مسئولان نظام

«شما در فضای مجازی متعلّق به غرب می‌توانید اسم حاج قاسم را، اسم سیّدحسن نصرالله را، اسم شهید هنیّه را بیاورید؟ این است گردش آزاد اطّلاعات؟»

۱۴۰۳/۱۲/۲۲

دیدار رمضانی دانشجویان

«برای فضای مجازی، یکی از کار‌های لازم، تولید محتوا است.»

۱۴۰۴/۰۹/۲۰

مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (س)

«فضای مجازی را نگاه کنید، رادیو‌های خارجی را ببینید… همه اینها متوجه یک نقطه و یک مرکز است و آن مرکز، فشار بر روی ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و در رأس‌شان ملت ایران است.»

منبع: همشهری آنلاین