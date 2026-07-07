باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصویر رهبر شهیدی که این روز‌ها در قلب مردم عراق حک شده است

مردم عراق ارادت ویژه‌ای به رهبر شهید انقلاب دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر شهید انقلاب، شخصیتی فرا کشوری و حتی فرا منطقه ای دارند و بسیاری از مردم جهان به ایشان ارادت دارند و این روزها قلب مردم عراق برای تشییع پیکر ایشان می‌تپد.

مطالب مرتبط
تصویر رهبر شهیدی که این روز‌ها در قلب مردم عراق حک شده است
young journalists club

از حوزه قم تا اوج رهبری؛ روایت یک عمر مجاهدت + فیلم

تصویر رهبر شهیدی که این روز‌ها در قلب مردم عراق حک شده است
young journalists club

کربلای معلی یک روز پیش از برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران + فیلم

تصویر رهبر شهیدی که این روز‌ها در قلب مردم عراق حک شده است
young journalists club

میزبانی گلستانی‌ها از زائران امام شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 شوک غافلگیرکننده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از عشق و ارادت میلیونی مردم به رهبر ایران + فیلم
۱۰۱۷

 شوک غافلگیرکننده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از عشق و ارادت میلیونی مردم به رهبر ایران + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
قاب متفاوتی از لحظات ابتدایی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف + فیلم
۸۸۲

قاب متفاوتی از لحظات ابتدایی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
دریایی از انسان؛ اعتراف سنگین مجری سابق CNN به سیل خروشان جمعیت در مراسم تشییع + فیلم
۷۸۱

دریایی از انسان؛ اعتراف سنگین مجری سابق CNN به سیل خروشان جمعیت در مراسم تشییع + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
پیکرهای شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب، در جوار ضریح امام حسین + فیلم
۷۴۲

پیکرهای شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب، در جوار ضریح امام حسین + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
تشییع پیکرهای خانواده رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع) + فیلم
۶۹۷

تشییع پیکرهای خانواده رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع) + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha