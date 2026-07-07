باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در اجتماع باشکوه بانوان زینبی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و بانوان ولایتمدار در شهرستان رومشکان برگزار شد، نوای جانسوز ساز چَمَری، بهعنوان یکی از آیینهای اصیل عزاداری مردم لرستان، در سوگ قائد امت نواخته شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با مرثیهسرایی، نوحهخوانی و ابراز ارادت به آرمانهای انقلاب اسلامی، یاد و خاطره قائد امت را گرامی داشتند و بر استمرار راه ولایت، حفظ وحدت و پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی تأکید کردند.
اجرای آیین سنتی چَمَری در این مراسم، حال و هوایی متفاوت به اجتماع بخشید و بار دیگر نشان داد که فرهنگ اصیل مردم لرستان همواره در کنار باورهای دینی و انقلابی، حضوری پررنگ و ماندگار دارد.