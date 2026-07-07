باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نشست امروز با حضور کیارش بیرانوند، مدیرکل شیلات استان، مدیرعامل و معاونان شرکت آب منطقهای لرستان و جمعی از کارشناسان دو دستگاه در دفتر مدیرکل شیلات برگزار شد.
در این نشست، چالشهای تأمین و مدیریت منابع آبی مزارع و مجتمعهای آبزیپروری بررسی و پس از ارائه گزارش معاونت توسعه آبزیپروری، ۱۰ محور کلیدی با هدف تسهیل تولید، افزایش بهرهوری و رفع موانع پیشروی فعالان این بخش به تصویب رسید.
بر اساس مصوبات این جلسه، برگزاری نشستهای منظم مشترک میان ادارهکل شیلات و شرکت آب منطقهای، انجام بازدیدهای میدانی با حضور مدیران دو دستگاه و فرمانداران از مجتمعهای راهبردی آبزیپروری از جمله «سیلاخور»، «عمارت دورود» و «رماوند رومشکان» و همچنین بهروزرسانی فهرست مزارع فعال و راکد در دستور کار قرار گرفت.
از دیگر تصمیمات مهم این نشست، تغییر رویکرد در قراردادهای اجاره بستر بود؛ بهگونهای که از این پس قراردادها به جای انعقاد با ادارهکل شیلات، مستقیماً و در بازه زمانی مشخص به نام سرمایهگذاران تنظیم خواهد شد؛ اقدامی که میتواند زمینه را برای تسهیل سرمایهگذاری و رونق تولید در این بخش فراهم کند.
همچنین طرفین درباره دسترسی به سامانه «سجاک» و ساماندهی چاههای دومنظوره با هدف جلوگیری از سوءاستفاده، مدیریت بهینه منابع آب و افزایش راندمان تولید به توافق رسیدند.
این نشست در راستای تقویت همکاریهای بینبخشی و رفع موانع توسعه آبزیپروری در لرستان برگزار شد و مسئولان حاضر بر تداوم تعامل و پیگیری اجرای مصوبات تا حصول نتایج عملی تأکید کردند.