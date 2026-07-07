باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر توزیع صحیح اقلام اساسی و تامین امنیت غذایی شهروندان، ماموران انتظامی شهرستان دورود موفق به شناسایی و توقیف ۳ کامیون حامل مرغ زنده فاقد مجوز شدند.

در بازرسی دقیق از این خودروها، مجموعاً ۳ هزار و ۸۰۴ قطعه مرغ زنده به وزن ۱۰ تن و ۴۴۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی برای حمل بود، کشف شد.

بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش ریالی این محموله قاچاق بیش از ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده است. در همین راستا، ۳ نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن تقدیر از همکاری مردم در گزارش تخلفات، به متخلفان و قاچاقچیان هشدار می‌دهد که با هرگونه اقدامی که سلامت جامعه و چرخه اقتصادی کشور را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان