نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که او و ترامپ در مورد مسائل مهم در مورد ایران همسو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با سی ان ان مدعی شد که با وجود اختلاف نظر‌های گاه به گاه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران، آنها در مورد مسائل بزرگ "دیدگاه مشترک" دارند.

نتانیاهو همچنین گفت که فروش هواپیما‌های جنگی رادارگریز F-۳۵ آمریکا به ترکیه، "تعادل قدرت در خاورمیانه را از بین می‌برد".

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: «این امر موازنه قدرت در خاورمیانه را از بین می‌برد، زیرا به نظر من ترکیه آرمان‌های تهاجمی دارد. وقتی به آنها این قدرت را می‌دهید، شاهد تجاوزگری خواهید بود.»

منبع: العربیه

برچسب ها: دونالد ترامپ ، بنیامین نتانیاهو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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United States of America
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۶ تير ۱۴۰۵
هر دو جنایتگار باید به درک واصل بشین کفتارها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
والله والله والله نزدیک است عاقبتتان همچون فرعون و رضاخان شدنتان باذن الله
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Iran (Islamic Republic of)
سلام
۲۲:۱۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
اردوغان بسیار دانا و فهمیده است و میدونه داره چکار میکنه برعکس ما که فقط شعار میدیم، امیدوارم ترکیه پدر هرچی صهیونیست است رو در بیاره
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