نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که او و ترامپ در مورد مسائل مهم در مورد ایران همسو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با سی ان ان مدعی شد که با وجود اختلاف نظر‌های گاه به گاه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران، آنها در مورد مسائل بزرگ "دیدگاه مشترک" دارند.

نتانیاهو همچنین گفت که فروش هواپیما‌های جنگی رادارگریز F-۳۵ آمریکا به ترکیه، "تعادل قدرت در خاورمیانه را از بین می‌برد".

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: «این امر موازنه قدرت در خاورمیانه را از بین می‌برد، زیرا به نظر من ترکیه آرمان‌های تهاجمی دارد. وقتی به آنها این قدرت را می‌دهید، شاهد تجاوزگری خواهید بود.»

منبع: العربیه