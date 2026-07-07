باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، با تشریح آخرین برنامههای مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس اظهار داشت: در صورت انتقال بهموقع پیکرهای مطهر از عراق، مراسم تشییع از ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه در خیابان امام رضا (ع) آغاز خواهد شد و خیابانهای منتهی به این مسیر نیز پذیرای خیل عظیم مردم و زائران خواهند بود.
وی با بیان اینکه پیشبینیها از حضور گسترده مردم در این مراسم حکایت دارد، افزود: برآورد ما این است که آیین تشییع بین پنج تا شش ساعت به طول بینجامد و امیدواریم این مراسم با نظم، آرامش و در شأن مقام والای رهبر شهید انقلاب برگزار شود.
استاندار خراسان رضوی درباره برنامههای حرم مطهر رضوی نیز گفت: پس از پایان مراسم تشییع، آیین اقامه نماز، طواف پیکرهای مطهر و مراسم تدفین برگزار خواهد شد. براساس برنامهریزیهای انجامشده، نماز در محدوده خیابانهای طبرسی، شیرازی و نواب صفوی، متصل به حرم مطهر امام رضا (ع)، اقامه میشود تا امکان حضور گسترده مردم در این مراسم معنوی فراهم باشد.
مظفری ادامه داد: براساس برنامه فعلی، مراسم طواف و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در غروب روز پنجشنبه، همزمان با شب جمعه، برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تمهیدات گسترده برای خدمترسانی به زائران اظهار کرد: در شهر مشهد و مسیرهای منتهی به این شهر، سه هزار ایستگاه پذیرایی و موکب با مشارکت مردم، هیئات مذهبی و گروههای مردمی تجهیز و آماده خدمترسانی شدهاند و همه امکانات لازم برای پذیرایی از زائران و عزاداران پیشبینی شده است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساختهای ترافیکی استان تصریح کرد: تمامی محورهای منتهی به مشهد و مسیرهای داخل شهر مدیریت شده و در حال حاضر تردد در آنها روان است. همچنین ۱۵ پارکینگ در ورودیهای شهر مشهد برای خودروهای زائرانی که از سایر استانها وارد مشهد میشوند، پیشبینی شده است تا پس از پارک خودرو، از طریق مترو و ناوگان اتوبوسرانی به محل برگزاری مراسم منتقل شوند.
مظفری خاطرنشان کرد: مسیر اصلی تشییع در مشهد از خیابان امام رضا (ع) تا حرم مطهر رضوی خواهد بود و در طول این مسیر نیز موکبهای متعددی برای ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی به عزاداران مستقر شدهاند.
وی همچنین از راهاندازی سامانه و اپلیکیشن «باید برخاست» خبر داد و گفت: تمامی اطلاعات مورد نیاز زائران از جمله وضعیت ترافیک، محل پارکینگها، ظرفیتهای اسکان، مسیرهای دسترسی، محل استقرار موکبها و سایر خدمات مورد نیاز در این سامانه بارگذاری شده است و زائران میتوانند با مراجعه به آن، ضمن دریافت اطلاعات، در بخشهای مختلف نیز ثبتنام کرده و بهصورت آسان به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، انتظامی و گروههای مردمی، مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس با شکوه، نظم و امنیت کامل برگزار شود.