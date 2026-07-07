علی الزیدی و رئیس جمهور ایران برای استقبال از پیکر رهبر شهید ایران وارد نجف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - علی الزیدی، نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه برای استقبال از پیکر رهبر فقید ایران که انتظار می‌رود به زودی به عراق برسد، وارد نجف شد.

یک منبع به شفق نیوز گفت که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران نیز در راس هیئت ایرانی وارد فرودگاه بین‌المللی نجف شده است.

قرار است مراسم رسمی صبح چهارشنبه برگزار شود و پس از آن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در همان روز در کربلا برگزار شود. قرار است پیکر رهبر فقید ایران در ۹ ژوئیه برای خاکسپاری در شهر مشهد در شمال شرقی ایران به ایران بازگردد.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، مسعود پزشکیان
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