هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در فرودگاه نجف به زمین نشست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پیکر رهبر فقید ایران و اعضای خانواده‌ ایشان روز سه‌شنبه در یک مراسم استقبال رسمی به رهبری علی الزیدی، نخست وزیر عراق وارد فرودگاه بین‌المللی نجف شدند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مقامات رسمی او را همراهی می‌کنند.

هزاران نیروی امنیتی عراقی در اطراف فرودگاه و مناطق اطراف آن مستقر شده‌اند تا امنیت مراسم را تأمین کنند و انتقال ایمن پیکر به شهر نجف، جایی که مراسم رسمی صبح چهارشنبه برگزار می‌شود، تضمین شود. سپس پیکر در همان روز به عنوان بخشی از مراسم تشییع به شهر مقدس کربلا منتقل خواهد شد.

به گفته منابع شفق نیوز، مراسم تشییع ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه به وقت بغداد در نجف آغاز می‌شود و مراسم دوم ساعت ۴ بعد از ظهر در کربلا برگزار خواهد شد.

قرار است آیت‌الله سید محمدتقی حکیم نماز را در نجف اقامه کند، در حالی که شیخ عبدالمهدی الکربلایی، نماینده آیت‌الله علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان پس از رسیدن پیکر به کربلا، نماز را در حرم امام حسین(ع) اقامه خواهد کرد.

منابع گفتند که در نجف، مراسم تشییع از پل کوفه، در ابتدای خیابان کوفه به سمت پل ثوره العشرین و با عبور از میدان صدرین حرکت خواهد کرد. سپس اجساد توسط کاروان نظامی به کربلا منتقل می‌شوند، جایی که مراسم از تقاطع سید جواده در امتداد خیابان محافظ پس از تقاطع دادگاه به سمت حرم‌های امام حسین بن علی و حضرت عباس (ع) ادامه خواهد یافت.

نجف و کربلا در حال انجام تمهیدات امنیتی و خدماتی فشرده از جمله ایجاد مکان‌های پذیرایی و تأمین آب، غذا و کمک‌های اولیه همراه با تمهیداتی برای مدیریت حرکت دسته‌ها و جمعیت ورودی هستند.

پس از مراسم در عراق، پیکر مطهر در تاریخ ۹ ژوئیه برای خاکسپاری به شهر مشهد در شمال شرقی ایران منتقل خواهد شد.

منبع: شفق نیوز