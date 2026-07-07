باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین ریاحی، محقق و پژوهشگر درباره نگاه رهبر شهید به فرهنگ و توصیه‌ها و رهنمود‌های ایشان گفت: یکی از ویژگی‌های رهبر شهیدمان این بود که با تمام وجود از فرهنگ ایرانی - اسلامی دفاع می‌کرد. ایشان به اقشار مختلف بخصوص دانشگاهیان و جوانان توصیه داشتند از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی غافل نشوند، به ادبیات فارسی و فرهنگشان بیشتر اعتنا کنند و اهمیت دهند. شما شاهد بودید که امام شهیدمان در ایام مختلف به موضوعاتی مانند ادبیات فارسی، شعر و شعرا، ویژگی‌های ادبیات فارسی، دیوان‌های شعری و مسائل فرهنگی جامعه اهتمام ویژه‌ای داشتند و در اینباره بسیار سخن می‌گفتند.

ریاحی ادامه داد: حضرت آقا در سخنرانی‌های متعدد اشاره می‌کردند که جوانان سعی کنند هویت تاریخی، فرهنگی، ملی و مذهبی خود را حفظ کنند و اهمیت بورزند. ایشان بار‌ها و بار‌ها به حفظ زبان فارسی، اصالت فرهنگ ایرانی، حفظ آثار فرهنگی و هویت تاریخی این سرزمین توجه داشتند. همچنین، حضرت آقا به دانشمندان، شخصیت‌ها و کسانی که در زمینه‌های علمی، ادبی و فرهنگی کشور فعالیت می‌کردند، اشاره می‌کردند و رهنمود‌های ایشان موید نکات ارزشمندی بود.