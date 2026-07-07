باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاق کالا و ارز، موفق به کشف محموله‌های قاچاق و دستگیری سارقان در استان شد.

توقیف موتورسیکلت بدون مجوز در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه چنار بیان کرد: در جهت برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام بررسی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه موتورسیکلت ۳۰۰ سی سی مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه بنا به اعلام نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: تلاش همه جانبه برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان با جدیت در دستور کار قرار دارد و با عاملان با قاطعیت برابر قانون برخورد می‌شود.

کشف سوخت بدون مجوز در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه‌چنار از کشف سوخت بدون مجوز در یکی از باغات این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه‌چنار بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انبار سوخت در یکی از باغات فردی سودجو در این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران این فرماندهی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن محل ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت انبارشده را کشف کردند.

این مقام انتظامی به تحویل سوخت مکشوفه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: در این خصوص تشکیل پرونده و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری سارق خانه‌باغ‌ها در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری سارق سابقه‌دار خانه‌باغ‌ها و ساختمان‌های نیمه‌ساز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت، مأموران پاسگاه تنگ چوگان با تحقیقات نامحسوس و اقدامات فنی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق در مخفیگاهش شدند.

او افزود: متهم پس از اعتراف به ۶ فقره سرقت و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی کازرون از شهروندان درخواست کرد هشدار‌های پلیس برای پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

دستگیری سارق در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از دستگیری یک سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت از جمله منزل و درون خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران پاسگاه حسن آباد این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با انجام تحقیقات و شگرد‌های پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اقلید با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۵ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

بازداشت سارق احشام در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری سارق احشام در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پی وقوع سرقت احشام در روستا‌های حوزه شهرستان مرودشت، مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با انجام بررسی‌های فنی و اطلاعاتی، یک نفر سارق سابقه‌دار که در شهرستانی دیگر سکونت داشت را شناسایی و با انجام نیابت قضایی او را دستگیر کردند.

او افزود: متهم در بازجویی صورت گرفته به ۶ فقره سرقت احشام به تعداد ۶۸ راس اعتراف کرد و با انجام اقدامات قانونی به زندان منتقل شد.

سرهنگ مردانی از شهروندان درخواست کرد ضمن توجه به هشدار‌های پلیس؛ با نصب دوربین مداربسته برای محل‌های نگهداری احشام، سارقان را در انجام عمل مجرمانه خود ناکام گذارند.

کشف کالای بدون مجوز در رستم

فرمانده انتظامی رستم از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف کالای بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و با اقدامات فنی جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۶ دستگاه تلویزیون و ۵۰ عدد ساعت مچی بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف موتورسیکلت با سابقه سرقت از شیراز در شهرستان رستم

فرمانده انتظامی رستم از کشف یک دستگاه موتورسیکلت با سابقه سرقت از شیراز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: ماموران این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت که در حاشیه خیابان پارک بود مشکوک و در بررسی‌های اولیه و استعلام صورت گرفته از سامانه پلیس مشخص شد مسروقه است و سابقه سرقت از شیراز را دارد.

او با بیان اینکه موتورسیکلت برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد، شهروندان را به رعایت نکات ایمنی و نصب سیستم‌های بازدارنده بر روی وسایط نقلیه توصیه و بیان کرد هرگونه موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

اسکوتر‌های بدون مجوز به بازار نرسید

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف اسکوتر‌های قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه انتظامی دهرم فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در تحقیقات بیشتر از این خودرو مقادیری کالای قاچاق و بدون مجوز شامل ۵ دستگاه اسکوتر برقی بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۶ میلیارد ریال برآورد شده است؛ اضافه کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف محموله لوازم خانگی قاچاق در شهرستان خفر

فرمانده انتظامی شهرستان خفر از کشف انواع لوازم خانگی قاچاق خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان خفر اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان خفر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به ۴ دستگاه خودرو مشکوک شدند.

او افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو‌ها و در بازرسی دقیق از آن ها، موفق به کشف ۱۱ دستگاه ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اسپلیت و یخچال که بدون هرگونه مدارک گمرکی و قانونی بود، شدند.

فرمانده انتظامی خفر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق در خفر

فرمانده انتظامی خفر گفت: ماموران این فرماندهی در بازرسی از یک دستگاه وانت مزدا، یک میلیون نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر بیان کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با مخلان اقتصادی، مأموران انتظامی شهرستان خفر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شده و دستور ایست دادند.

او افزود: راننده بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کرد که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، ماموران با اقدامات فنی و تخصصی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، یک میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق و بدون مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان، ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ رضایی‌زاده ضمن تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده شوم قاچاق، اضافه کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی اجازه نخواهد داد که سودجویان و قاچاقچیان به اهداف شوم خود دست یابند و از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

منبع: پلیس فارس