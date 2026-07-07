تیم ملی فوتبال آرژانتین با خلق یک کامبک رویایی موفق شد مصر را شکست دهد و به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر به مصاف هم رفتند.

در دقیقه ۱۵ روی توپی که به محوطه جریمه تیم ملی آرژانتین فرستاده شد، یاسر ابراهیم موفق شد با یک پرواز بلند و یک ضربه سر عالی، دروازه تیم ملی آرژانتین را باز کند و تیمش را ۱ بر صفر از حریف پیش بیاندازد.

در دقیقه ۲۱ ضربه پنالتی لیونل مسی به سمت راست چپ دروازه، توسط مصطفی شبیر مهار شد تا آلبی سلسته در تساوی بازی ناکام بماند.

نیمه اول با برتری یک گله مصری‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم موج حملات آرژانتینی‌ها بیشتر شد و مصری‌ها درصدد زدن ضد حمله بودند که در دقیقه ۵۸ روی حرکت انفرادی و عالی هیثم حسن و سپس پاس استادانه محمد صلاح به زیکو و ضربه نهایی این بازیکن، به گل دوم برابر آرژانتین برسد، اما پس از بازبینی صحنه در اتاق وی‌ای‌آر، مشخص شد که بازیکنان مصر پیش از گل روی لیساندرو مارتینز مرتکب خطا شده‌اند و گل زیکو مردود اعلام شد.

در دقیقه ۶۷ بازیکنان تیم ملی مصر، باز هم روی یک ضدحمله توپ را به نزدیکی دروازه مارتینز رساندند و باز هم روی یک حرکت عالی از هیثم حسن و ضربه پایانی مصطفی زیکو، دروازه آرژانتین باز شد.

در دقیقه ۷۹ روی ارسال عالی لیونل مسی، کوتی رومرو، مدافع پیشتاخته تیم ملی آرژانتین، با یک ضربه سر محکم قفل دروازه مصر را باز کرد.

آرژانتین پس از زدن گل اول به بازی برگشت و در دقیقه ۸۴ - توپ پس از فعل و انفعالاتی در محوطه جریمه مصر، جلوی پای لیونل مسی افتاد و این فوق ستاره آرژانتینی با یک ضربه روی پا و زیبا، دروازه مصطفی شبیر را برای بار دوم باز کرد و کار را به تساوی کشید.

بازیکنان آلبی سلسته برای زدن گل سوم عطش داشتند و در دقیقه ۳+۹۰ روی یک ضدحمله از بازیکنان آرژانتین، توپ به لائوتارو مارتینز رسید و کاپیتان اینتر با یک ارسال عالی روی تیر دورتر، توپ را به انزو فرناندز رساند؛ هافبک آلبی سلسته هم با یک ضربه سر عالی توپ را وارد دروازه شبیر کرد.

درنهایت آرژانتین با خلق یک کامبک رویایی ظرف فقط ۱۴ دقیقه با نتیجه ۳ - ۲ از سد مصر گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

آرژانتین در مرحله بعدی یکشنبه بیست و یک تیر باید به مصاف برنده دیدار کلمبیا - سوئیس برود.