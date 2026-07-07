لیست تیم ملی فوتبال امید ایران برای حضور در اردوی ترکیه اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده از تاریخ ۱۸ لغایت ۳۰ تیر اردوی ۱۲ روزه خود را در کشور ترکیه با هدف برگزاری سه بازی دوستانه برگزار می‌کند.

از این رو حسین عبدی سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال کشور نفرات زیر را برای حضور در این اردو انتخاب کرد که به شرح زیر است:

عرفان درویش عالی، ادیب زارعی از تراکتور

علیرضا همایی‌فرد، سهیل صحرایی، فرزین معامله‌گری و امیرحسین محمودی از پرسپولیس

اسماعیل قلی‌زاده، امیرمحمد رزاقی‌نیا از استقلال تهران

آرمین عباسی، افشین صادقی از پیکان

محمدامین حزباوی از سپاهان اصفهان

یوسف مزرعه و قاسم لطیفی از فولاد 

ابوالفضل کوهی از استقلال خوزستان

پوریا لطیفی‌فر، ابوالفضل موردی و پوریا شهرآبادی از گل‌گهر

مسعود محبی و مهدی گودرزی از خیبر خرم‌آباد

دانیال ایری، ماهان صادقی و مهدی جعفری از ملوان بندرانزلی

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی، عباس کهریزی و یاسین جرجانی از آلومینیوم اراک 

نیما اندرز از لگانس اسپانیا

برچسب ها: تیم ملی فوتبال امید ، دیدار دوستانه ، فدراسیون فوتبال ، حسین عبدی
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