باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای شمالی، آزادراه‌های منتهی به تهران و برخی محورهای پرتردد کشور خبر داد و گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب از محدوده مرزن‌آباد تا تونل‌های ولی‌آباد و همچنین محدوده سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور هراز نیز مسیر شمال به جنوب در محدوده سه‌راهی چلاو تا محدوده وانا با ترافیک سنگین مواجه است.

به گفته وی، در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب در محدوده پل سفید تا گیلاوند نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه رشت ـ قزوین در محدوده رودبار خبر داد و گفت: در آزادراه پردیس ـ تهران از تونل شماره یک تا تونل شماره چهار و همچنین در محور قدیم بومهن ـ تهران از محدوده کمرد تا جاجرود نیز ترافیک سنگین برقرار است.

وی با اشاره به وضعیت سایر محورهای کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران از محدوده محمدیه تا مهرشهر و از محدوده حصارک تا پایانه شهید کلانتری و پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا خاطرنشان کرد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.

وی در پایان تأکید کرد: محور فیروزکوه در ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی است و سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.