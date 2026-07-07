مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی سه روز آینده برخی مناطق در جنوب غرب، مرکز دامنه‌های جنوبی البرز، شرق، جنوب شرق شاهد کاهش کیفیت هوا و گرد و خاک خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:از فردا تا پنجشنبه برای برخی مناطق در شمال غرب، جنوب شرق و مناطق شمالی کشور رگبار پراکنده باران پیش‌بینی کرد.

وی افزود: از فردا تا پنجشنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل و برخی نقاط در استان‌های ساحلی دریای خزر، در بعضی ساعات رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد:طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

 وی افزود: همچنین طی سه روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر و احتمال رگبار دور از انتظار نیست.

او گفت: طی سه روز آینده برخی مناطق در جنوب غرب، مرکز دامنه های جنوبی البرز، شرق، جنوب شرق و در روزهای جمعه و شنبه در نیمه شرقی کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال گردو خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

وی افزود:از امشب تا جمعه دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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