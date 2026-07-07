رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش بسته حمایتی جدیدی به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار از کانادا دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش بسته حمایتی جدیدی به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار از کانادا دریافت خواهد کرد.

زلنسکی در پستی در X با تشکر از کانادا و نخست وزیر آن، مارک کارنی مدعی شد: «اولین نگرانی ما دفاع هوایی بیشتر است. حفاظت از جان انسان‌ها نکته اصلی است و حملات موشک‌های بالستیک روسیه، به همراه سایر حملات موشکی و پهپادی آن، تروریسمی است که باید با شرکایمان با آن مقابله کنیم.»

رئیس جمهور اوکراین بار دیگر تأکید کرد که کشورش در حال آماده‌سازی یک معامله پهپادی با کاناداست که «مفید خواهد بود».

 او فاش کرد که در جریان دیدارشان با کارنی در مورد وضعیت دیپلماتیک فعلی صحبت کرده است و افزود که کانادا از اوکراین دعوت کرده است تا به یکی از اعضای بنیانگذار بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری تبدیل شود که قرار است بر گسترش ظرفیت صنعتی دفاعی و فناوری‌های «آزمایش‌شده در نبرد» تمرکز کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
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