رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر عراق در حاشیه آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان به منظور شرکت در آیین استقبال و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به جمهوری عراق سفر کرده است و رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس‌جمهور کشورمان در این دیدار، ضمن قدردانی از دولت و ملت عراق به‌دلیل تمهیدات صورت گرفته برای میزبانی شایسته و برگزاری باشکوه مراسم استقبال و تشییع، این اقدام را جلوه‌ای از پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی دو ملت و نمادی از همبستگی جهان اسلام توصیف کرد.

دکتر پزشکیان در ادامه، با مرور روند رو به رشد روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، بر ضرورت تعمیق و توسعه همکاری‌های دوجانبه در تمامی حوزه‌های مورد علاقه طرفین تأکید کرد و اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران آماده میزبانی از نخست‌وزیر عراق در تهران است تا در جریان این سفر، گفت‌وگوها و رایزنی‌های دوجانبه با هدف گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای وارد مرحله‌ای جدید شود.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به آخرین تحولات منطقه، بر اهمیت حفظ ثبات، امنیت و صلح پایدار تأکید کرد و در خصوص توافقات مرتبط با پایان جنگ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره تعهدات خود را با حسن نیت و مسئولیت‌پذیری اجرا کرده است، اما تجربه نشان داده است که طرف آمریکایی به تعهدات خود پایبند نبوده و ایران هیچ‌گونه نقض عهد یا عدول از توافقات را نخواهد پذیرفت.

در این دیدار آقای علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نیز ضمن ابراز تسلیت و همدردی شهادت قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دولت و ملت عراق حضور در آیین بزرگداشت و عزاداری رهبر شهید انقلاب اسلامی را وظیفه‌ای اخلاقی، دینی و مایه افتخار خود می‌دانند و ایشان را شخصیتی بزرگ و اثرگذار در جهان اسلام توصیف کرد.

نخست‌وزیر عراق همچنین با تأکید بر اراده جدی بغداد برای توسعه و تعمیق مناسبات با جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌ها، تصریح کرد که عراق خواهان گسترش همکاری‌های راهبردی با ایران بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و حسن همجواری است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، عراق ، تشییع پیکر ، امام شهید
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