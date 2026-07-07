هما در راستای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر و تسهیل تردد دلدادگان رهبر شهید برای حضور در آیین تشییع و تدفین، ۸ سورتی پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران - مشهد و برعکس برنامه‌ریزی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در راستای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر و تسهیل تردد دلدادگان رهبر شهید برای حضور در آیین تشییع و تدفین، ۸ سورتی پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران–مشهد و برعکس برنامه‌ریزی کرده است.

این پروازهای رفت و برگشت با بهره‌گیری از ناوگان پهن‌پیکر ایرباس، روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه ۱۴۰۵) انجام خواهد شد و ظرفیت جابه‌جایی مسافران در این مسیر را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت این پروازها از طریق وب‌سایت رسمی هما به نشانی iranair.com، سامانه فروش اینترنتی Ebooking.iranair.com، دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و یا مرکز فروش تلفنی «هما» به شماره ۰۲۱۴۶۶۲۲۲ (داخلی ۲) اقدام کنند.

برقراری پرواز فوق‌العاده هما به مقصد نجف برای اعزام نمایندگان رسانه‌های گروهی

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام مأموریت‌های ملی و به‌منظور تسهیل اعزام نمایندگان رسانه‌های گروهی برای پوشش آیین تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید، یک پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران–نجف اشرف برقرار کرد.

این پرواز پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری و انجام هماهنگی‌های عملیاتی با فرودگاه نجف اشرف، امروز (سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵)، ساعت ۱۹:۵۵ از فرودگاه مهرآباد انجام شد.

این پرواز در چارچوب مأموریت‌های ملی هما و با هدف فراهم‌سازی امکان حضور و پوشش رسانه‌ای این رویداد ملی توسط نمایندگان رسانه‌های گروهی برنامه‌ریزی شده است.

برچسب ها: هواپیمایی جمهوری اسلامی ، پرواز فوق‌العاده
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