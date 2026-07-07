شیخ علی الخطیب نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان که در راس هیاتی برای شرکت در مراسم وداع با حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای به تهران سفر کرده است، با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ علی الخطیب با ابلاغ سلام‌های گرم و پیام تسلیت علماء و مردم مقاوم لبنان به مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهور، دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان و جمعی از فرماندهان، مقام‌ها و مردم ایران در حملات تروریستی و ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را تصویری به یاد ماندنی از انسجام و وحدت آحاد مردم ایران در دفاع از کیان ایران و نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد.

نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با تجلیل از مقاومت و ایستادگی ملت ایران و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از کشور در مقابل متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، و همچنین صلابت و اقتدار مذاکره‌کنندگان ایرانی در عرصه دیپلماسی، بر اهمیت موضع اصولی ایران در جریان مذاکرات با طرف آمریکایی در استمرار حمایت از مردم مقاوم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور در مقابل متجاوزان و اشغالگران صهیونیست تاکید کرد و از اهتمام جمهوری اسلامی ایران به موضوع پایان جنگ علیه لبنان و ضرورت عقب‌نشینی اشغالگران صهیونیست از مناطق اشغالی لبنان قدردانی نمود.

شیخ علی الخطیب ابراز اطمینان کرد که دفاع حماسی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی، موجب تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مایه مباهات دوستان ایران و همه مردم منطقه و آزادگان جهان شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی صمیمانه از حضور هیات مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در مراسم بدرقه و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و پیام‌های تسلی‌بخش علماء و طیف‌های مختلف مردم مقاوم لبنان، از ایستادگی مردم لبنان در برابر تجاوزهای رژیم اشغالگر صهیونیستی تجلیل کرد و بر استمرار حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان و پیگیری خاتمه تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکید کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، شیعیان لبنان ، امام شهید
خبرهای مرتبط
عراقچی: ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آن پاسخ نمی‌دهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است
تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در عراق + فیلم
آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق + فیلم
معرفی کتاب زندگی نامه رهبر شهید + فیلم
پزشکیان در دیدار نخست وزیر عراق از میزبانی شایسته از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد
استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی به زائران در مسیر تردد عاشقان رهبر شهید در کردکوی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی الازرق اردن با ۱۰ فروند موشک بالستیک در هم کوبیده شد
قدردانی آیت الله آملی لاریجانی از ملت‌های ایران، عراق و آزادگان جهان
ادعا‌های ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز بی‌اساس است
رایزنی تهران و اسلام‌آباد؛ عراقچی نسبت به تداوم ماجراجویی واشنگتن هشدار داد
دوران جدیدی را با راهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده‌ایم
سرلشکر عبداللهی: قاتلان قائد شهید را قصاص خواهیم کرد
تحولات منطقه و تنگه هرمز محور گفت‌وگوی عراقچی با وزیران خارجه عمان و ترکیه
قدردانی رئیس جمهور از حضور تاریخی مردم و همراهی جهانی در آیین تشییع رهبر شهید
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
دریادار سیاری: حضور نیرو‌های مسلح کنار مردم، نمایش اقتدار و آمادگی ایران است
آخرین اخبار
ادعا‌های ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز بی‌اساس است
قدردانی آیت الله آملی لاریجانی از ملت‌های ایران، عراق و آزادگان جهان
دوران جدیدی را با راهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده‌ایم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
قدردانی رئیس جمهور از حضور تاریخی مردم و همراهی جهانی در آیین تشییع رهبر شهید
رایزنی تهران و اسلام‌آباد؛ عراقچی نسبت به تداوم ماجراجویی واشنگتن هشدار داد
تحولات منطقه و تنگه هرمز محور گفت‌وگوی عراقچی با وزیران خارجه عمان و ترکیه
دریادار سیاری: حضور نیرو‌های مسلح کنار مردم، نمایش اقتدار و آمادگی ایران است
سرلشکر عبداللهی: قاتلان قائد شهید را قصاص خواهیم کرد
مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی الازرق اردن با ۱۰ فروند موشک بالستیک در هم کوبیده شد
بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند
قالیباف: تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب در عراق اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود
نحوه محاسبه فوق‌العاده خاص در حقوق کارمندان اصلاح شد
رئیس جمهور از حضور سران برخی کشورها در مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد
وزارت خارجه: حملات آمریکا به جنوب و شرق ایران مصداق جنایت جنگی است
احضار سفیر انگلیس و اعتراض به اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران
سردار کرمی: سپاه و ارتش نگذاشتند تروریست‌ها قدم از قدم بردارند
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه
نامه ایران به شورای امنیت در پی حملات آمریکا و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
پیام قدردانی پزشکیان از رهبر ملی ترکمنستان
بقائی: اروپا باید پاسخگو باشد
سپاه: زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین مورد اصابت قرار گرفتند
قالیباف: زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۸ تیر
حضور مردم با پرچم‌های سرخ در مراسم تشییع رهبر شهید پیامی روشن برای مسئولان دارد