باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ علی الخطیب با ابلاغ سلام‌های گرم و پیام تسلیت علماء و مردم مقاوم لبنان به مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهور، دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان و جمعی از فرماندهان، مقام‌ها و مردم ایران در حملات تروریستی و ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را تصویری به یاد ماندنی از انسجام و وحدت آحاد مردم ایران در دفاع از کیان ایران و نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد.

نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با تجلیل از مقاومت و ایستادگی ملت ایران و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از کشور در مقابل متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، و همچنین صلابت و اقتدار مذاکره‌کنندگان ایرانی در عرصه دیپلماسی، بر اهمیت موضع اصولی ایران در جریان مذاکرات با طرف آمریکایی در استمرار حمایت از مردم مقاوم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور در مقابل متجاوزان و اشغالگران صهیونیست تاکید کرد و از اهتمام جمهوری اسلامی ایران به موضوع پایان جنگ علیه لبنان و ضرورت عقب‌نشینی اشغالگران صهیونیست از مناطق اشغالی لبنان قدردانی نمود.

شیخ علی الخطیب ابراز اطمینان کرد که دفاع حماسی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی، موجب تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مایه مباهات دوستان ایران و همه مردم منطقه و آزادگان جهان شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی صمیمانه از حضور هیات مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در مراسم بدرقه و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و پیام‌های تسلی‌بخش علماء و طیف‌های مختلف مردم مقاوم لبنان، از ایستادگی مردم لبنان در برابر تجاوزهای رژیم اشغالگر صهیونیستی تجلیل کرد و بر استمرار حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان و پیگیری خاتمه تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکید کرد.