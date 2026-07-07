باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه گفت که آمریکا مجوز عمومی که فروش نفت ایران را مجاز می‌دانست، لغو می‌کند و مدعی شد که اقدامات ایران در تنگه هرمز «کاملاً غیرقابل قبول» بوده و پس از حملات به نفتکش ها در این آبراه استراتژیک، با عواقبی رو‌به‌رو خواهد شد.

پیش از این آژانس UKMTO وابسته به نیروی دریایی انگلیس در گزارشی اعلام کرد که در روز‌های اخیر سه نفتکش توسط پرتابه‌های ناشناخته در داخل و نزدیکی تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

یک مقام آمریکایی گفت که مذاکره‌کنندگان با وجود تشدید اخیر تنش‌ها، با حسن نیت به کار خود برای دستیابی به توافق نهایی با ایران ادامه می‌دهند.

طبق بیانیه‌ای که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی منتشر شد، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی فروش نفت ایران را لغو کرده است.

در این بیانیه آمده است: «از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، مجوز عمومی X، مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ لغو و به طور کامل با مجوز عمومی X1 جایگزین می‌شود.»

در مجوز جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا به طرف‌ها اجازه داده ظرف حداکثر ۱۰ روز به تمامی معاملاتی که قبلا فروش تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی با منشا ایرانی را مجاز می‌کرد پایان دهند.

تنگه هرمز، آبراه باریکی بین ایران و عمان، یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهان است که تقریباً یک پنجم مصرف جهانی نفت و حجم زیادی از محموله‌های گاز طبیعی مایع هر روز از آن عبور می‌کند.

هرگونه اختلال طولانی مدت می‌تواند قیمت انرژی را افزایش دهد و فشار بر مصرف‌کنندگان و دولت‌هایی که در حال حاضر با هزینه‌های بالاتر سوخت مواجه هستند را افزایش دهد.

منبع: رویترز