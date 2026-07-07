یک مقام آمریکایی گفته است که کشورش معافیت تحریمی که فروش نفت ایران را مجاز می‌کرد، لغو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه گفت که آمریکا مجوز عمومی که فروش نفت ایران را مجاز می‌دانست، لغو می‌کند و مدعی شد که اقدامات ایران در تنگه هرمز «کاملاً غیرقابل قبول» بوده و پس از حملات به نفتکش ها در این آبراه استراتژیک، با عواقبی رو‌به‌رو خواهد شد.

پیش از این آژانس UKMTO وابسته به نیروی دریایی انگلیس در گزارشی اعلام کرد که در روز‌های اخیر سه نفتکش توسط پرتابه‌های ناشناخته در داخل و نزدیکی تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند. 

یک مقام آمریکایی گفت که مذاکره‌کنندگان با وجود تشدید اخیر تنش‌ها، با حسن نیت به کار خود برای دستیابی به توافق نهایی با ایران ادامه می‌دهند.

طبق بیانیه‌ای که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی منتشر شد، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی فروش نفت ایران را لغو کرده است.

در این بیانیه آمده است: «از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، مجوز عمومی X، مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ لغو و به طور کامل با مجوز عمومی X1 جایگزین می‌شود.»

در مجوز جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا به طرف‌ها اجازه داده ظرف حداکثر ۱۰ روز به تمامی معاملاتی که قبلا فروش تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی با منشا ایرانی را مجاز می‌کرد پایان دهند.

 تنگه هرمز، آبراه باریکی بین ایران و عمان، یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهان است که تقریباً یک پنجم مصرف جهانی نفت و حجم زیادی از محموله‌های گاز طبیعی مایع هر روز از آن عبور می‌کند.

هرگونه اختلال طولانی مدت می‌تواند قیمت انرژی را افزایش دهد و فشار بر مصرف‌کنندگان و دولت‌هایی که در حال حاضر با هزینه‌های بالاتر سوخت مواجه هستند را افزایش دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: نفت ایران ، معافیت تحریمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۴۹
Iran (Islamic Republic of)
شایان
۲۳:۲۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
هنوزم فکر میکنید مذاکره جواب میده؟؟
آمریکا مذاکره رو فقط برای کنترل هزینه خودش در مسیر نابودی ایران میخواد،دقیقا همون کاری که با سرخ پوستا کردن بیش ۳۰۰ مذاکره و تفاهم داشتن حالا شما برو آمریکا دنبال سرخ پوستا بگرد.
۸
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
توافق لغو شد، آقایان از خواب بیدار شوند و تنگه رو ببندند.
احتمال دارد امریکا امشب به جزیره خارک حمله کند، در اینصورت سریعا ترامپ در ترکیه مورد حمله قرار دهد و به درک واصل کنند.
انشالله
۹
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
عاقلان مذاکره نظری ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟
۸
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۱۶ تير ۱۴۰۵
وقتی قرار نیست یک دلارش خرج مردم و پیشرفت کشور بشه،وقتی قراره ما مردم با مافیای خودرو و مافیای شکر و برنج و روغن و مافیای وارد کننده ی افغانی و مافیای بنزین و گازوئیل و هزارتا مافیای دیگه سر و کله بزنیم توی فقر عمدی که حاصل کار شماست باشیم خداکنه کلا کشور محاصره بشه و بمونه
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۱۶ تير ۱۴۰۵
الان باز میان یه عده میگن دیدید امریکا زیر حرفش میزنه ، نمیگن که چی باعث این لغو شد
۱۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خب حالتون چطوره دوستان مگر نمیگین ما میتوانیم خب نفت بفروشین پولش بیاد تو خزانه کشور نه که کالاش بیاد پولش بدرد تورم کشور میخوره
۳
۹
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