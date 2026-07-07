سخنگوی وزارت امور خارجه، اتهام‌زنی وزارت خارجه قطر به ایران در رابطه با حمله ادعایی به یک شناور مرتبط با این کشور در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر را سوال برانگیز خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که جمهوری اسلامی ایران را متعهد به اتخاذ تدابیر لازم برای اداره آتی تنگه هرمز و ارائه خدمات دریایی کرده است، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را با جدیت پیگیری می‌کند و از کشورهای منطقه، خصوصا قطر که خود در مقام میانجی در جریان جزئیات یادداشت تفاهم است، و شرکت‌های کشتیرانی انتظار دارد از هر اقدامی که مغایر با مفاد یادداشت تفاهم مزبور باشد خودداری کنند.

سخنگوی وزیر خارجه با اشاره به اقدام برخی شناورهای تجاری در تردد از مسیرهای غیرهماهنگ شده با ایران همراه با خاموش کردن یا دستکاری ردیاب یا جی‌پی‌اس کشتی (AIS) به منظور خارج‌کردن شناور از دید سامانه‌های نظارتی و ایمنی، خاطرنشان کرد که چنین رفتارهایی موجب بروز خطر تصادم، مشکلات زیست‌محیطی، ناامن شدن مسیر و اخلال در تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل تردد ایمن در تنگه هرمز خواهد شد.

برچسب ها: تنگه هرمز ، قطر ، شناور
خبرهای مرتبط
بیانیه وزارت خارجه درباره نقض صریح بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا
وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در محدوده تنگه هرمز
عربستان به‌دنبال افزایش ظرفیت خط لوله جایگزین تنگه هرمز
آلمان: ایران باید آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز را تضمین کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳۶
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۲۳:۲۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
این خرابکاریها کارامریکاست تا بهانه بدست بیاوردقطری هاهنوز ازگذشته درس نگرفته اند. وهمچنان هم اهنگ با کفارند اتهامات قطر به ایران به سبب نااگاهی وشیطنت آسِتت.
۱۴
۱۶
پاسخ دادن
ابراز تاسف از اتهام زنی قطر درباره حادثه ادعایی علیه یک شناور در تنگه هرمز
بیانیه وزارت خارجه درباره نقض صریح بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا
پزشکیان راهی نجف شد
آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق + فیلم
پزشکیان در دیدار نخست وزیر عراق از میزبانی شایسته از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد
ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است
سخنگوی وزارت دفاع: خوداتکایی دفاعی، میراث راهبردی قائد شهید است
دیدار نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با عراقچی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر
بیانیه وزارت خارجه درباره نقض صریح بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا
آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق + فیلم
ابراز تاسف از اتهام زنی قطر درباره حادثه ادعایی علیه یک شناور در تنگه هرمز
دیدار نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با عراقچی
پزشکیان در دیدار نخست وزیر عراق از میزبانی شایسته از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد
ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است
پزشکیان راهی نجف شد
سخنگوی وزارت دفاع: خوداتکایی دفاعی، میراث راهبردی قائد شهید است
آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه
سردار قاآنی: مشت‌های دو ملت ایران و عراق برابر فتنه‌های آمریکایی محکم‌تر می‌شود
در غم ملت ایران و خانواده رهبر شهید شریک هستیم
عراقچی: مردم و نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند
بقائی: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز شرم آور است
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر